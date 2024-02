DIRETTA/ Bodo/Glimt Ajax video streaming tv: all’andata fu la prima volta! (Conference, 22 febbraio)

DIRETTA BODO/GLIMT AJAX: I TESTA A TESTA

Mentre la diretta di Bodo/Glimt Ajax si avvicina sempre di più, noi possiamo riportare il fatto che la partita di andata che si è giocata lo scorso 15 febbraio alla Johann Cruijff Arena è stata la prima di sempre tra queste due squadre, che hanno una storia internazionale (e non solo) quasi opposta, ma curiosamente si sono ritrovate nel playoff di Conference League. Il Bodo/Glimt ha sfiorato il colpo grosso in Olanda, perché al 63’ era in vantaggio di due gol e ha tenuto questo doppio margine sino ai minuti di recupero: una doppietta di Albert Gronbaek ha fatto sognare la squadra norvegese, che si è bruscamente risvegliata tra il 91’ e il 97’ minuto.

Qui infatti l’Ajax ha prima beneficiato di un calcio di rigore, trasformato da Branco Van den Boomen, e poi ha pareggiato a tempo praticamente scaduto con Steven Berghuis. Adesso si va a giocare all’Aspmyra, un ambiente piccolo ma proprio per questo caldissimo, con tifosi che credono fermamente nella possibilità che il Bodo/Glimt possa centrare gli ottavi di Conference League per la seconda volta in tre stagioni; non ci sono davvero limiti a quello che questa squadra sta riuscendo a fare negli ultimi anni, vedremo se il Bodo/Glimt saprà prendersi un altro scalpo illustre facendo fuori l’Ajax, sarà il campo a fornire la sua risposta tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BODO/GLIMT AJAX STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta la partita di Bodo/Glimt Ajax, sarà richiesto l’abbonamento alla tv satellitare Sky, in più bisognerà acquistare il pacchetto Sport che sblocca i canali dal 201 in poi, dove la gara verrà trasmessa. Con le medesime modalità, si potrà seguire la partita anche sulla piattaforma di streaming online NowTv, invece su Dazn basterà l’abbonamento classico per seguire questo match.

LA PRESENTAZIONE

Inizia il conto alla rovescia per la diretta di Bodo/Glimt Ajax, valida per l’atteso ritorno di Conference League. La gara si terrà oggi 22 febbraio alle ore 18.45. Nel precedente incontro, le due squadre hanno pareggiato 2-2, con i norvegesi del Bodo/Glimt che hanno dimostrato di poter tenere testa ai potenti lancieri olandesi.

L’Ajax non sarà certamente disposto a lasciare nulla al caso. Con la loro tradizione e la loro qualità, i lancieri cercheranno di dimostrare la propria superiorità sul campo e di assicurarsi il passaggio al turno successivo della competizione poiché sulla carta parte per essere una delle finali il prossimo maggio.

DIRETTA BODO/GLIMT AJAX: PROBABILI FORMAZIONI

Scopriamo insieme i protagonisti che potrebbero decidere la diretta di Bodo/Glimt Ajax dalle probabili formazioni del match: ci sarà un cambiamento forzato per i norvegesi a causa dell’espulsione di Bjortuft nel precedente match. Però la squadra potrà contare sulla presenza determinante della mezzala Gronbeak, autore di una doppietta nel confronto precedente con gli olandesi.

Dal lato dei lanceri non dovrebbe mancare Brobbey come punta centrale. Nello scorso match, Brobbey ha dimostrato di essere una minaccia costante per la retroguardia del Bodo/Glimt, creando numerosi problemi con il suo pressing asfissiante e il senso della posizione.

BODO/GLIMT AJAX, LE QUOTE

BODO/GLIMT AJAX, LE QUOTE

Arriva il momento delle quote la diretta di Bodo/Glimt Ajax, scopriamole insieme tramite il sito Betfair: il segno che decreterebbe la vittoria olandese è quotato a 2,60 mentre il segno 2 degli olandesi è a 2,55. Il pareggio invece porterebbe a 4,2 l'importo scommesso.











