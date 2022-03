Diretta Bodo/Glimt Az Alkmaar/ Streaming video tv: match incerto! (Conference League)

DIRETTA BODO/GLIMT AZ ALKMAAR: NORVEGESI PRONTI A STUPIRE!

Bodo/Glimt Az Alkmaar è in diretta dall’Aspmyra Stadion, e si gioca alle ore 21:00 di giovedì 10 marzo: la partita è valida per l’andata degli ottavi di finale della Conference League 2021-2022. La neonata competizione sta entrando nel vivo: nel playoff, che hanno giocato le squadre seconde nella fase a gironi e le retrocesse dall’Europa League, il Bodo/Glimt ha nuovamente avuto modo di stupire eliminando il Celtic, battendolo nettamente due volte e confermando quanto di buono aveva fatto vedere nel corso delle sei partite del gruppo eliminatorio.

DIRETTA/ Siviglia West Ham (risultato 1-0) streaming video tv: Munir gonfia la rete!

I norvegesi erano stati l’incubo della Roma, segnandole 6 gol qui all’Aspymira e pareggiando all’Olimpico; tuttavia adesso si trovano di fronte una squadra di qualità, perché l’Az Alkmaar è una solida realtà del calcio olandese e nella prima fase di Conference League è rimasta imbattuta, riuscendo a racimolare 14 punti vincendo il proprio raggruppamento davanti al Randers. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Bodo/Glimt Az Alkmaar, aspettando che si giochi proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Slavia Praga Lask Linz (risultato 2-1) video streaming tv: la riapre Balic

DIRETTA BODO/GLIMT AZ ALKMAAR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Bodo/Glimt Az Alkmaar non dovrebbe godere di una diretta tv, salvo variazioni di palinsesto: le partite di Conference League (con l’eccezione di quelle della Roma) non sono trasmesse sui canali del nostro Paese e dunque non si potrà avere a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire l’andata degli ottavi di finale. Consigliamo ad ogni modo di avvalervi delle informazioni utili che arriveranno attraverso i social network, in particolar modo le pagine della Uefa che in maniera specifica trattano questa competizione.

Diretta/ Paok Salonicco Gent (risultato 1-0) streaming video tv: sblocca Kurtic!

DIRETTA BODO/GLIMT AZ ALKMAAR: RISULTATI E CONTESTO

Kjetil Knutsen dovrebbe disporsi perla diretta Bodo/Glimt Az Alkmaar con il 4-3-3: il punto di forza come ben sappiamo è il tridente offensivo, nel quale i due esterni dovrebbero essere Solbakken e Amahl Pellegrino mentre il ruolo di prima punta se lo contendono Boniface e Espejord, con il primo favorito. A centrocampo capitan Saitnes comanda le operazioni, al suo fianco dovremmo vedere Hagen e Vetlesen come mezzali anche se Morten Konradsen potrebbe provare a mettere in crisi queste scelte; poi difesa con Moe e Holbraten davanti al portiere Smits, e Sampsted e Wembangomo che giocherebbero come terzini.

L’Az Alkmaar di Pascal Jansen si dispone invece con il 4-2-1-3, modulo “lanciato” dall’Ajax di Erik Ten Hag: di fatto c’è un trequartista, che sarà De Wit, che accompagna una linea offensiva nella quale Evjen e Karlsson sono favoriti su Sowah e Aboukhlal per occupare le fasce laterali, con Pavlidis che invece avrà il ruolo di prima punta. La cerniera mediana dovrebbe poi essere composta da Reijnders e Clasie (del quale si potrebbe parlare a lungo), con Peer Koopmeiners (fratello di Teun che gioca nell’Atalanta) che cerca spazio; in difesa Chatzidiakos e Martins Indi formano la coppia centrale che si schiera a protezione di Vindahl, Sugawara sarà il terzino destro e Witry agirà sull’altro versante del campo.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a studiare le quote che l’agenzia Snai ha emesso per un pronostico sulla diretta Bodo/Glimt Az Alkmaar. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore pari a 2,75 volte quanto messo sul piatto, abbiamo poi l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) che vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 3,40 volte la vostra giocata e infine il segno 2 per il successo degli ospiti, che sono favoriti avendo una quota corrispondente a 2,35 volte quello che avrete scelto di mettere sul piatto con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA