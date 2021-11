Diretta Bodo/Glimt Cska Sofia/ Streaming video tv: testa-coda in Conference League

DIRETTA BODO/GLIMT CSKA SOFIA: NORVEGESI PER QUALIFICARSI

Bodo/Glimt Cska Sofia sarà diretta dall’arbitro israeliano Yigal Frid: alle ore 21:00 di giovedì 25 novembre si gioca all’Aspmyra, per la quinta giornata nel gruppo C di Conference League 2021-2022. Alzi la mano chi avrebbe immaginato i norvegesi primi nel girone e ormai quasi certi della qualificazione: lo avrebbero previsto in pochi, eppure il Bodo/Glimt ha ottenuto 4 punti contro la Roma, schiantandola per 6-1 in casa ma pareggiandovi anche all’Olimpico, confermando dunque di essere una squadra vera che merita pienamente di comandare la classifica.

Per contro il Cska Sofia è eliminato, o quasi: un solo punto nelle quattro partite disputate, e la sanguinosa doppia sconfitta contro lo Zorya che ha chiuso le porte del prossimo turno. Sulla carta quindi non dovrebbe esserci storia nella diretta di Bodo/Glimt Cska Sofia, ma la partita va giocata e dunque vedremo quello che succederà; nel frattempo, aspettandone il calcio d’inizio, possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che verranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BODO/GLIMT CSKA SOFIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Bodo/Glimt Cska Sofia non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo questa una delle partite di Conference League mandate in onda dalla televisione satellitare; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, e dunque per le informazioni utili sul match potrete consultare il sito ufficiale della UEFA, che trovate all’indirizzo www.uefa.com, visitando poi l’apposita sezione dedicata alla neonata competizione internazionale.

PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT CSKA SOFIA

Kjetil Knutsen punterà ancora sul 4-3-3 per Bodo/Glimt Cska Sofia: in porta avremo Haikin che sarà protetto da una linea nella quale Moe e Lode saranno i due centrali, con Sampsted e Bjorkan ad agire sulle corsie laterali. A centrocampo c’è Berg che fa il regista basso, e avrà la collaborazione di due mezzali che dovrebbero essere Fet e Vetlesen; il tridente ha già mostrato di poter fare grandi cose e non verrà modificato, dunque Ola Solbakken giocherà a destra con Amahl Pellegrino sull’altro versante, come prima punta avremo invece Botheim.

Il Cska Sofia di Stoycho Mladenov agisce con un 4-2-3-1: il portiere è Busatto, Vion e Mazikou giocano come terzini con Mattheij e Lam che formano la coppia centrale di difesa, davanti a loro avremo la cerniera di metà campo con Geferson e Muhar che sono favoriti su Youga. Davanti, da valutare la possibilità di inserire Fede Varela e Bai: eventualmente a rimanere in panchina sarebbero Yomov (difficile) e Carey, a sinistra invece giocherà Wildschut mentre la prima punta dovrebbe essere Jordy Caicedo, che è nettamente favorito su Krastev.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Bodo/Glimt Cska Sofia abbiamo a disposizione le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: per questa partita di Conference League il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 1,22 volte quanto messo sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) vi farebbe guadagnare 5,50 volte l’importo investito. Infine, questo bookmaker ha previsto una vincita corrispondente a 11,00 volte la puntata sul segno 2, che va ovviamente a regolare l’affermazione della squadra ospite.

