Diretta Bodo Glimt Juventus Primavera, risultato finale 2-6: con una goleada in Norvegia arriva la prima vittoria in questa Youth League.

DIRETTA BODO GLIMT JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 2-6): PRIMA VITTORIA BIANCONERA!

Bodo Glimt Juventus Primavera 2-6: è successo davvero di tutto nel secondo tempo in Norvegia, ma finalmente i bianconeri ottengono la prima vittoria in questa Youth League e dunque restano idealmente in corsa per la qualificazione ai playoff, che si giocheranno eventualmente nell’ultima giornata. Due reti nel primo tempo, poi i giovani bianconeri hanno mancato il tris quando Gabriele Finocchiaro ha sbagliato un rigore, ma il terzo gol della Juventus Primavera è comunque arrivato grazie all’autorete di Isak Sjong, alla quale dopo pochi secondi ha risposto il Bodo Glimt con Ask Rodahl.

A quel punto la partita si sarebbe potuta complicare, ma così non è stato: Edoardo Vallana ha rimesso tre gol di distanza tra le squadre, poi a un minuto dal 90’ Adam Sosna ha chiuso definitivamente i giochi e ha dato spazio al gran finale, perché nel recupero la Juventus ha calato la manita con Arman Durmisi e ha anche incassato la seconda rete – sperando che non sia ininfluente per la differenza reti e dunque la qualificazione – ad opera di Eryk Lukaszka, per un Bodo Glimt che resta a zero punti ed è dunque eliminato. (agg. di Claudio Franceschini)

BODO GLIMT JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-2): INTERVALLO

Bodo Glimt Juventus Primavera 0-2: il pronostico era favorevole alla squadra bianconera, e non sta tradendo la Under 20 di Simone Padoin che al termine del primo tempo ha già trovato il doppio vantaggio nella partita di Youth League, con la quale può rimettersi in corsa per andare a prendersi la qualificazione ai playoff. Traguardo che eventualmente dovrà passare comunque dall’ultima partita del girone, ma intanto oggi la Juventus Primavera sta facendo il suo dovere: a decidere per il momento è la doppietta di Ivan Lopez, realizzata nello spazio di tre minuti tra 35’ e 38’.

Se la vittoria dovesse essere confermata, i giovani bianconeri si porterebbero a 4 punti nella classifica generale di Youth League: sarebbero ancora fuori dalla qualificazione, ma come già detto resterebbero in corsa per ottenerla nell’ultima giornata, ricordando che sono appunto sei i turni da disputare nella prima fase. Attenzione poi: potrebbe essere importante la differenza reti in questo super gruppo, dunque la Juventus Primavera dovrà provare nel secondo tempo ad aumentare il divario nei confronti del Bodo Glimt, comunque stando attenta a non riaprire il match… (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA BODO GLIMT JUVENTUS PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Per assistere alla diretta Bodo Glimt Juventus Primavera dovrete necessariamente essere abbonati a Sky Sport. Questo vi permetterà anche di collegarvi tramite diretta streaming sull’app.

BODO GLIMT JUVENTUS PRIMAVERA, CHI VINCERÀ?

Un solo punto complessivo tra le due formazioni dopo quattro gare di Youth League. La diretta Bodo Glimt Juventus rappresenta per entrambe un’ultima chiamata per giocarsi tutto all’ultimo giornata in questo martedì 25 novembre 2025 alle ore 11:00.

Il Bodo è rimasto senza segnare per tre gare su quattro dunque tutte le sconfitte contro Slavia Praga, Tottenham e Monaco tranne quella col Galatasaray, terminata 3-2 con la doppietta di Rodahl che aveva portato i gialloneri momentaneamente sul 2-2.

Tanta fatica anche per la Juventus Primavera che è riuscita a guadagnare un punto solo in occasione dell’ultima partita disputata ovvero il 2-2 in casa contro lo Sporting Lisbona. Ko precedentemente con Borussia Dortmund, Villarreal e Real Madrid.

LE PROBABILI FORMAZIONI BODO GLIMT JUVENTUS PRIMAVERA

Il Bodo Glimt si disporrà secondo il modulo 4-3-3 con Sjong in porta, difeso da destra verso sinistra da Antonsen, Fredheim, Olsen e Solbakken. Nella zona nevralgica del campo ecco Solhaug, Berg-Hanssen e Hammadou mentre in attacco Lukaszka, Rodahl e Cool.

Risponde la Juventus Primavera con il 4-3-1-2 con Radu tra i pali, protetto dal quartetto Bamboli, Rizzo, Bassino e Verde. A centrocampo ci saranno Mazur, Keutgen e Grelaud con Tiozzo alle spalle del duo Lopez-Finocchiaro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BODO GLIMT JUVENTUS PRIMAVERA

La Juventus avrà i favori del pronostico in questa gara essendo quotata a 1.02 contro i 27 del Bodo Glimt e i 13.50 del pareggio. Gol e No Gol rispettivamente a 3.15 e 1.27.