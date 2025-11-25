Le informazioni sulla diretta Bodo/Glimt Juventus, situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

DIRETTA BODO GLIMT JUVENTUS (RISULTATO 1-0): CONCEICAO CERCA IL PARI!

Il Bodo/Glimt continua a rendersi pericoloso al 35’, quando il capitano norvegese prova un sinistro insidioso bloccato senza affanni da Perin. I padroni di casa protestano poi per un possibile tocco di mano di Locatelli sulla conclusione di Hogh, ma il gioco prosegue. Al 39’ arriva il primo giallo del match: Makkelie ammonisce Kelly per un intervento da dietro proprio su Hogh. La Juventus prova a reagire nel finale di tempo: al 43’ McKennie serve bene Conceicao, che però conclude centralmente trovando la facile presa di Haikin. Il primo tempo si chiude all’Aspmyra Stadion con i bianconeri sotto di una rete: a decidere momentaneamente la sfida è il gol di Blomberg. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Bodo/Glimt Juventus, dove seguire la partita in streaming video

La diretta Bodo/Glimt Juventus sarà una delle due partite che alle 21.00 faranno scendere in campo squadre italiane per la coppa europea, per questo potrà essere seguita in contemporanea su Sky Sport su uno dei molti canali messi a disposizione, in particolare saranno Sky Sport (canale 251), Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252), oltre a questi sarà possibile anche lo streaming su SkyGo e NowTv.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Dopo appena 8′ Conceicao crea il primo pericolo: l’esterno portoghese punta Aleesami, lo supera e conclude sul secondo palo, trovando però la deviazione di Haikin in angolo. All’11’ ci prova anche Locatelli con un sinistro dopo una prima conclusione respinta di Adzic: tiro potente ma centrale, facile per il portiere. Con il passare dei minuti cresce il Bodo/Glimt. Al 17’, su corner di Berg, Bjortuft salta più in alto di tutti e costringe ancora la difesa bianconera a rifugiarsi in angolo. Al 24’ i norvegesi tornano a spingere: Bjorkan crossa per Evjen, nell’azione si inserisce Blomberg che calcia in diagonale, trovando la deviazione provvidenziale di Kalulu. Il gol arriva al 27’: ancora un corner di Berg, questa volta è Hogh a deviare di testa verso il secondo palo, dove Blomberg deve solo spingere in rete per l’1-0 del Bodo/Glimt. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA BODO GLIMT JUVENTUS (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Non abbiamo precedenti per la diretta Bodo Glimt Juventus, i bianconeri invece si sono trovati di fronte a soltanto due avversarie provenienti dalla Norvegia, non hanno mai perso e dunque si può dire che il bilancio sia favorevole e porti speranza in vista di questa sera. Una vittoria e un pareggio contro il Kongsvinger affrontato nel secondo turno della Coppa Uefa 1993-1994, con Giovanni Trapattoni come allenatore; poi chiaramente ci sono le sfide al Rosenborg sempre in quegli anni, quando questa squadra era una potenza del calcio norvegese e si faceva valere anche in Europa.

Tre vittorie e altrettanti pareggi tra il 1997 (quarti di Champions League) e il 2001, ma attenzione: se in casa i bianconeri hanno sempre vinto senza mai subire gol, in Norvegia non lo hanno mai fatto e questa sera il pareggio servirebbe a ben poco. Diamo allora la parola alle formazioni ufficiali e poi al campo: comincia la diretta Bodo Glimt Juventus!

Bodo/Glimt Juventus, bianconeri inseguono i playoff

All’Aspmyra Stadion di Bodo andrà in scena la diretta Bodo/Glimt Juventus, sfida valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League e metterà di fronte due squadre che stanno cercando di rimanere attaccate alla corsa per i playoff da cui sono escluse in questo momento, i norvegesi infatti hanno ottenuto solamente 2 punti fino a questo momento e dopo la sconfitta 0-1 in casa del Monaco occupano il ventinovesimo posto, nonostante le difficoltà europee però stanno vivendo un buon momento nell’Eliteserien e dopo la vittoria 1-2 in casa del KFUM Oslo sono al secondo posto con 67 punti ad uno solo dalla vetta.

Per i bianconeri invece il cambio di allenatore non sembra ancora essere riuscito a dare i suoi frutti, la situazione in Europa non è positiva ma neanche disastrosa visto che con 3 punti in tre pareggi, l’ultimo 1-1 con lo Sporting, sono al ventiseiesimo a solo due di stanza dagli spareggi, il Serie A però stanno facendo fatica visto che con 20 punti occupano il sesto posto.

Formazioni Bodo/Glimt Juventus, probabili ventidue in campo

Nella diretta Bodo/Glimt Juventus le formazioni che vedremo in campo dovrebbero essere simili alle ultime viste nella massima competizione europea, a meno di infortuni o squalifiche, Kjetil Knutsen infatti proporrà ancora il suo 4-3-3 con Haikin come portiere, Bjorkan, Bjortuft, Moe e Sjovold come difensori, Fet, Berg ed Evjen come centrocampisti e come attaccanti Hauge, Hogh e Auklend. Luciano Spalletti invece si affiderà ad un 3-4-3 nel quale troveranno spazio Di Gregorio, Kalulu, Gatti e Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso, Conceiçao, Vlahovic e Yildiz.

Bodo/Glimt Juventus, quote e possibile esito finale

Non ci sono dubbi su quale sia la squadra favorita per la diretta Bodo/Glimt Juventus, almeno secondo quello che tutti i siti di scommesse mostrano con le loro quote, bet365 infatti ha scelto come valore più basso quello della vittoria dei bianconeri che comunque non è data per scontata visto che è pari a 2.00. La vittoria dei norvegesi invece è più alta anche se non di molto, solo 3.05, per via del supporto del pubblico e del difficile campo in cui giocata, infine c’è il pareggio che verrà pagato 3.55 in caso si verificasse che è considerato come il risultato più difficile.