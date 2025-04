DIRETTA BODO/GLIMT LAZIO (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

È arrivato il momento della diretta Bodo/Glimt Lazio: per la squadra biancoceleste non si tratta della prima volta contro un’avversaria norvegese, è però solo il secondo incrocio e i precedenti in tal senso sono più che positivi. Bisogna tornare alla stagione 2015-2016, nella fase a gironi di Europa League: il Rosenborg, capace di costruirsi un bel nome alla fine degli anni Novanta (per esempio eliminando il Milan in Champions League), era caduto due volte contro la Lazio che presto Edy Reja avrebbe passato di mano, iniziando il bel ciclo di Simone Inzaghi. La trasferta era stata giocata al ritorno: la Lazio aveva vinto 2-0, con doppietta di Filip Djordjevic nella prima mezz’ora.

All’Olimpico invece avevano segnato Alessandro Matri, in uno dei suoi rari gol con la maglia biancoceleste, Felipe Anderson e Antonio Candreva, che si era fatto parare il rigore da André Hansen ma aveva ribattuto in rete; Rosenberg a segno con Alexander Soderlund, cui in pieno recupero Etrit Berisha aveva disinnescato il penalty. Ora mettiamoci comodi e scopriamo cosa succederà all’Aspmyra: ecco le formazioni ufficiali, la diretta Bodo/Glimt Lazio comincia! BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjorfuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, A. Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. Allenatore: Marco Baroni (agg. di Claudio Franceschini)

BODO/GLIMT LAZIO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta Bodo/Glimt Lazio in tv sarà un’esclusiva per gli abbonati Sky Sport, quindi ecco Sky Go e Now TV per la diretta streaming video.

BODO/GLIMT LAZIO: OSTACOLO NORVEGESE NEI QUARTI

La diretta Bodo/Glimt Lazio ci attende già alle ore 18.45 oggi, giovedì 10 aprile 2025: siamo nei quarti di Europa League, in Norvegia si giocherà la partita d’andata della doppia sfida che vede favoriti i biancocelesti di Marco Baroni, tra l’altro rinfrancati dalla vittoria a Bergamo di domenica in campionato. L’Europa League tuttavia è un obiettivo intrigante: la bellissima fase a gironi ha fatto venire l’acquolina in bocca alla Lazio, anche se poi agli ottavi è stato forse più faticoso del previsto avere la meglio sul Viktoria Plzen.

Adesso l’abbinamento potrebbe essere ancora una volta favorevole, ma la diretta Bodo/Glimt Lazio presenterà le insidie di una rivale poco nota e con una condizione diversa, dal momento che in Norvegia siamo all’inizio della stagione, che va dalla fine di marzo a novembre. Il Bodo/Glimt negli ultimi anni ha assunto un discreto livello anche in ambito internazionale e allora sarà doveroso affrontare con la massima attenzione un turno favorevole, ma da non sottovalutare. Con la diretta Bodo/Glimt Lazio ne capiremo molto di più, non vediamo l’ora di avere il riscontro dal campo…

PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT LAZIO

I padroni di casa di Kjetil Knutsen potrebbero scendere in campo con un modulo 4-3-3 per le probabili formazioni della diretta Bodo/Glimt Lazio. Il portiere Haikin sarà protetto dalla difesa a quattro formata da Sjovold, Bjortuft, Gundersen e Bjorkan da destra a sinistra; reparto a tre a centrocampo, con il perno Berg affiancato da Evjen e Saltnes; infine, nel tridente offensivo norvegese potrebbero trovare posto dal primo minuto Sorli, Hogh e Blomberg.

Marco Baroni invece dovrà fare a meno dello squalificato Rovella. In porta ballottaggio tra Mandas e Provedel, mentre in difesa al fianco di Gila dovrebbe rientrare Romagnoli, reduce dall’influenza. Hysaj a destra e Marusic a sinistra sono favoriti come terzini, con Lazzari dalla panchina. In mediana riecco Guendouzi in coppia con Vecino. Pedro e Dele-Bashiru si giocano invece il posto da trequartista centrale, con Isaksen e Zaccagni esterni offensivi e un altro ballottaggio per il ruolo da prima punta, con Dia favorito su Noslin.

BIANCOCELESTI FAVORITI MA… PRONOSTICO E QUOTE

Baroni è favorito, ma non così nettamente, almeno per la singola partita. Sulla diretta Bodo/Glimt Lazio, infatti, il pronostico secondo le quote Snai ci dice che il segno 2 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a 3,20 in caso di vittoria norvegese e fino a 3,40 qualora ci fosse invece un pareggio.