Diretta Bodo Glimt Monaco, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Aspmyra Stadion per la quarta giornata di Champions League 2025/2026.

DIRETTA BODO/GLIMT MONACO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Due realtà molto diverse sotto ogni punto di vista non si erano mai affrontate prima di questa sera, sarà quindi un evento inedito la diretta Bodo/Glimt Monaco, facciamo allora il testa a testa verso la partita di Champions League tra norvegesi e monegaschi (calcisticamente francesi) grazie ai dati del sito specializzato Transfermarkt. Non stupisce osservare che la differenza è netta in favore degli ospiti del Monaco: il valore della rosa del club ospite nel nord della Norvegia stasera è stimato in 348,30 milioni di euro, i giocatori del Bodo/Glimt invece non vanno oltre i 60,73 milioni complessivi, che in verità non sono neanche così pochi per un campionato certamente minore come è quello norvegese.

Diretta/ Monaco Tottenham (risultato finale 0-0): Minamino spreca! (oggi 22 ottobre 2025)

Questo significa che, a livello individuale, ogni calciatore del Monaco vale mediamente 12,44 milioni di euro mentre per i padroni di casa questo valore non va oltre i 2,17 milioni. Un dato nel quale invece le due rose sono molto più simili fra loro è quello dell’età media, che è di 25,4 anni per i norvegesi e 24,9 anni per i monegaschi. Un’altra variabile è che si giocherà alle ore 21.00 a novembre praticamente al Circolo Polare: forse saranno i numeri della temperatura a condizionare la diretta Bodo/Glimt Monaco! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Monaco Manchester City (risultato finale 2-2) video streaming tv: Dier su rigore! (1 ottobre 2025)

DIRETTA BODO GLIMT MONACO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se sei regolarmente abbonato a Sky potrai vedere con i tuoi occhi la diretta Bodo Glimt Monaco in televisione sul canale Sky Sport 258. Chi non potrà stare davanti alla tv potrà seguire il match pure in streaming tramite l’applicazione Sky Go ed anche Now Tv trasmetterà la sfida nella stessa maniera.

BODO GLIMT MONACO, DUE PUNTI PER TUTTE E DUE

Si comincia alle ore 21:00 di martedì 4 novembre 2025 con la diretta Bodo Glimt Monaco. Presso l’Aspmyra Stadion di Bodø è in programma uno scontro diretto fra due formazioni che si trovano al momento rispettivamente in ventiseiesima ed in ventisettesima posizione grazie ai due punti conquistati dall’inizio della competizione.

DIRETTA/ Bruges Monaco (risultato finale 4-1): Diakhon firma il poker! (18 settembre 2025)

I norvegesi hanno ottenuto due pareggi consecutivi sempre per 2 a 2 contro lo Slavia Praga in trasferta e contro il Tottenham Hotspur in casa ma sono stati poi sconfitti lontano dalle mura amiche per 3 a 1 dal Galatasaray nell’ultimo turno del torneo continentale. Il KO rimediato dai monegaschi è invece arrivato all’esordio a Bruxelles contro il Bruges.

I biancorossi hanno poi chiuso in parità entrambe le sfide affrontate contro il Manchester City, bloccando a loro volta la squadra di Guardiola sul 2 a 2, e non hanno invece segnato nel Principato sempre contro il Tottenham. Sia il Bodo/Glimt, a novembre, che il Monaco, a gennaio, affronteranno prossimamente la Juventus.

A differenza di altre società, il Bodo/Glimt terminerà il suo campionato, ovvero Eliteserien 2025, il prossimo 20 novembre e fra dicembre e gennaio potrà dunque dedicarsi esclusivamente alla preparazione delle gare di Champions League che dovranno ancora affrontare.

DIRETTA BODO GLIMT MONACO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Bodo Glimt Monaco: possibile 4-3-3 iniziale con Khaikin estremo difensore titolare schermato da Sjovold, Bjortuft, Aleesami e Bjorkan, Evjen, Berg e Fet nel mezzo, Auklend, Høgh ed Hauge nel tridente offensivo per gli uomini di mister Knutsen. Il tecnico Pocognoli potrebbe invece decidere di optare per il modulo 3-4-2-1 con Kohn in porta, Kehrer, Salisu e Caio Henrique in difesa, Diatta, Teze, Coulibaly ed Ouattara in mediana, Akliouche ed Ansu Fati in appoggio a Balogun.

DIRETTA BODO GLIMT MONACO, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers ci dicono che i padroni di casa hanno qualche possibilità in più di aggiudicarsi i tre punti in palio nella diretta Bodo Glimt Monaco. Se guardiamo ad esempio ai numeri forniti da Sisal possiamo vedere che il successo dei gialloneri è pagato a 2.30 mentre quello dei biancorossi è quotato a 2.80. Il pareggio è infine indicato a 3.60, risultando l’opzione meno probabile per l’esito finale di questo match.