Diretta/ Bodo/Glimt Roma streaming video tv. Giallorossi per la vendetta (Conference)

DIRETTA BODO/GLIMT ROMA: MOU VUOLE CANCELLARE IL 6-1!

Bodo/Glimt Roma, in diretta giovedì 7 aprile 2022 alle ore 21.00 presso l’Aspmyra Stadion di Bodo sarà una sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Giallorossi per la vendetta dopo lo scontro della fase a gironi in cui i norvegesi hanno inflitto un clamoroso 6-1 alla Roma. Risultato assolutamente sorprendente, peraltro seguito da un 2-2 all’Olimpico anche se poi sono stati i giallorossi a prendersi il primo posto nel raggruppamento, accedendo direttamente agli ottavi di finale.

Il Bodo/Glimt però ha eliminato il Celtic nei play off e gli olandesi dell’AZ Alkmaar negli ottavi, confermandosi formazione in grado di reggere senz’altro l’urto della competizione europea. Il torneo norvegese è iniziato di nuovo da poco dopo la sosta invernale e nella prima giornata il Bodo ha affrontato subito un big match, pareggiando 2-2 contro il Rosenborg. Roma quinta in Serie A, i giallorossi dopo il derby hanno dato seguito al loro momento positivo espugnando il campo della Sampdoria.

DIRETTA BODO/GLIMT ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

I telespettatori che vogliono assistere alla diretta di Bodo/Glimt Roma avranno diverse possibilità. Il match, infatti, sarà trasmesso in chiaro su Tv8, ma non solo. Gli abbonati a Sky Sport, infatti, come di consueto potranno godere della visione dell’impegno sul satellite al canale designato oppure in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione la visione: in televisione se usufruiscono di un dispositivo connesso a Internet oppure in streaming sul sito ufficiale o sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT ROMA

Le probabili formazioni della diretta Bodo/Glimt Roma, match che andrà in scena all’Aspmyra Stadion di Bodo. Per il Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltsen; Solbakken, Espejord, Koomson. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Viña; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bodo/Glimt Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bodo/Glimt con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.

