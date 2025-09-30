Presentazione della diretta Bodo/Glimt Tottenham, analisi delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

Diretta Bodo/Glimt Tottenham, gialloneri cercano almeno un punto

Nella seconda giornata della League Phase di Champions League scenderà in campo alle 21.00 la diretta Bodo/Glimt Tottenham, una sfida sulla carta ben indirizzata ma che potrebbe regalare diverse sorprese soprattutto per la difficile trasferta in Norvegia giocata a temperature fredde e su un campo in sintetico dove giocare è diverso se non si è abituati, i gialloneri sono alla loro seconda storica sfida nella massima competizione UEFA e nella prima sono riusciti a conquistare un punto pareggiando 2-2 in casa dello Slavia Praga mentre nella Eliteserien sono al secondo posto dopo il pareggio 1-1 con il Rosenborg.

Per gli spurs invece la stagione può dirsi positiva visto che la squadra londinese occupa i primi posti della Premier League, che lo scorso anno erano stati molto lontani, ed esprime un calcio offensivo e divertente grazie al nuovo tecnico che ha portato alla vittoria 1-0 con il Villarreal all’esordio e al pareggio casalingo 1-1 contro il Wolverhampton.

Diretta Bodo/Glimt Tottenham, dove seguire la partita in streaming video

La diretta Bodo/Glimt Tottenham sarà giocata allo Aspmyra Stadion ma potrà essere vista anche in Italia visto che Sky Sport possiede i diritti di tutte le partite della competizione che vengono trasmesse per i propri abbonati, in questo caso i canali di riferimento saranno Sky Sport Max e Sky Sport (canale 251) per la Diretta Gol mentre Sky Sport (canale 258) per l’evento singolo oltre che lo streaming su SkyGo e NowTv.

Formazioni Bodo/Glimt Tottenham, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Bodo/Glimt Tottenham Kjetil Knutsen e Thomas Frank si affideranno alla loro formazione tipo a meno di giocatori indisponibili per infortunio, per questo i gialloneri si schiereranno con un 4-3-3 nel quale ci saranno Haikin come portiere, Sjovold, Bjortuft, Gundersen e Bjorkan come difensori, Evjen, Berg e Auklend come centrocampisti, e come attaccanti Jorgensen, Hogh e Hauge. Per gli inglesi invece la scelta sarà un 4-2-3-1 con Vicario, Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Spence, Palhinha e Bentancur, Kudus, Bergvall e Simmons, e Richarlison.

Bodo/Glimt Tottenham, quote e possibile risultato finale

Secondo i bookmakers come Sisal la diretta Bodo/Glimt Tottenham ha una squadra nettamente favorita ovvero quella ospite che però proprio per questo motivo non è stata quotata troppo bassa rispetto agli altri due risultati possibili, la vittoria degli inglesi infatti è data a 2.10, valore comunque alto. Per la vittoria dei norvegesi invece bisogna salire visto che è stata fissata a 3.10 mentre il pareggio è considerato il più difficile e quindi dato ancora più alto a 3.90, alla fine a vincere dovrebbero essere effettivamente gli ospiti ma potrebbe essere più dura del previsto.