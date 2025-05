DIRETTA BODO GLIMT TOTTENHAM, IN CASA DEI GIALLONERI

Sembrava un discorso chiuso, ma la rete di Saltnes ha lasciato tutto aperto. Per questo la diretta Bodo Glimt Tottenham, in programma giovedì 8 maggio 2025 alle ore 21:00, assume un significato ancora più interessante dopo l’andata.

Infatti fino al 3-0 per gli Spurs firmato Johnson, Maddison e Solanke su rigore i tifosi inglesi avevano già iniziato a fare un pensiero sulla finale, ma la rete di Saltnes (eroe dell’andata contro la Lazio) potrebbe cambiare tutto.

È risaputo quanto sia difficile giocare in casa del Bodo che proprio tra le mure amiche arrivano da cinque risultati utili consecutivi tra cui quelli europei contro Twente (successo ai supplementari), Olympiakos per 3-0 e Lazio col risultato di 2-0.

DOVE VEDERE DIRETTA BODO GLIMT TOTTENHAM, STREAMING VIDEO

Per assistere alla diretta Bodo Glimt Tottenham in televisione bisognerà collegarsi a Sport di Sky. Potrete vedere il match anche su cellulare a computer con la diretta streaming video sull’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI BODO GLIMT TOTTENHAM

Il Bodo Glimt scenderà in campo con il modulo 4-3-3. In porta Khaikin, protetto dal quartetto Sjovold, Gundersen, Nielsen e Bjorkan. A centrocampo ci saranno Evjen, Berg e Saltnes con Hauge, Hogh e Blomberg in attacco.

Risposta del Tottenham con l’assetto tattico 4-2-3-1: Vicario tra i pali, difesa composta da Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Udogie. In mediana Bentancur e Bissouma mentre Johnson, Maddison e Tel supporteranno Solanke

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BODO GLIMT TOTTENHAM

Il successo del Bodo Glimt è offerto a 2.63, poco più basso del 2 fisso a 2.45 in favore del Tottenham mentre la quota più alta è la X a 4.10. Gol a 1.50, No Gol a 2.50.

