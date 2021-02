Diretta/ Bologna Atalanta (Primavera) streaming video e tv: voglia di play off

DIRETTA BOLOGNA ATALANTA: LA DEA FAVORITA!

Bologna Atalanta, in diretta sabato 13 febbraio 2021 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Biavati, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Entrambe le formazioni rincorrono l’obiettivo dei play off e dopo questa gara potranno sicuramente avere prospettive più chiare sugli obiettivi stagionali da rincorrere. Il Bologna infatti si è mantenuto agganciato al quarto posto in classifica, assieme all’Inter, dopo il convincente 3-0 disputato al Milan nell’ultima sfida disputata. Doppietta di Rabbi e gol di Farinelli contro i rossoneri e i felsinei hanno dimostrato di possedere una qualità già messa in evidenza dall’inizio della stagione. E’ però in ripresa l’Atalanta dopo un momento difficile, culminato con la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. Al 4-0 al Torino i bergamaschi hanno fatto seguire il 3-1 contro la Sampdoria che li ha rilanciati in classifica, portandoli a -1 dal terzetto composto da Milan, Sassuolo ed Empoli e a -2 dagli stessi blucerchiati, che al momento occupano l’ultimo posto utile per i play off.

DIRETTA BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Atalanta Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Bologna e Atalanta Primavera al Centro Sportivo Biavati. I padroni di casa allenati da Luciano Zauri scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Molla; Arnofoli, Montebugnoli, Milani, Grieco; Khailoti, Viviani, Farinelli; Vergani, Rabbi, Rocchi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimo Brambilla con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Gelmi; Ghislandi, Cittadini, Scalvini, Grassi; Sidibe, Panada, Gyabuaa; Kobacki, Italeng, Vorlicky.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Bologna Atalanta Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.95 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.75 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.55 volte l’importo scommesso.

