Diretta/ Bologna Atalanta Primavera (risultato 1-0) streaming video tv: gol di Ravaglioli! (5 maggio 2024)

DIRETTA BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO LIVE 1-0): 1° TEMPO, LA SBLOCCA IL GOL DI RAVAGLIOLI!

Al Centro Tecnico “Niccolò Galli” di Casteldebole si disputa questo pomeriggio il penultimo turno del torneo 2023/2024 di Primavera 1 con il Bologna che riceve la visita dei pari età dell’Atalanta: obbiettivi diversi per entrambe con i felsinei di Paolo Magnani che hanno bisogno di un ultimo sforzo (la vittoria o anche solo un pari) per la salvezza matematica, mentre l’undici orobico allenato da Giovanni Bosi è terzo e cerca punti per accorciare sulla Roma, consolidare la posizione nei play-off di fine stagione. E dopo la prima mezz’ora -col match cominciato un po’ in ritardo- il punteggio si è sbloccato rispetto allo 0-0 iniziale.

Video/ Torino Bologna (0-0) highlights: tante occasioni ma zero gol nell'anticipo di Serie A

L’avvio è a ritmi non particolarmente sostenuti, poi al 7’ il primo lampo è una bella incursione di Fiogbe e la richiesta da parte del nerazzurro per un contatto con Diop in area (il direttore di gara dice no). La contesa sembra bloccata a centrocampo e lascia presagire un primo tempo equilibrato, ma all’improvviso al 14’ i rossoblù passano: la zampata vincente è di Ravaglioli che si avventa sul cross rasoterra di Ebone battendo l’atalantino Pardel. 1-0 e Bologna Primavera in vantaggio! Nel prosieguo dell’azione i lombardi provano subito a rispondere senza però rendersi pericolosi dalle parti di Bagnolini mentre gli emiliani provano a stare su sfruttando i corner: ma di vere azione da rete quando siamo giunti quasi alla mezz’ora di gioco non ce ne sono da segnalare. (agg. di R. G. Flore)

Diretta/ Torino Bologna (risultato finale 0-0): nessun gol nell'anticipo (3 maggio 2024, Serie A)

BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi vuole assistere alla diretta Atalanta Bologna Primavera dovrà fare affidamento a Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, dato che i diritti del massimo campionato giovanile italiano appartengono al canale televisivo.

L’alternativa è la diretta streaming dell’evento attraverso l’applicazione scaricabile su qualsi dispositivo mobile o sito web.

IN CAMPO, SI GIOCA!

Pochissimi minuti ci separano dalla diretta di Bologna Atalanta Primavera, sfida tra due formazioni con statistiche stagionali decisamente diverse. Note molto amare per il Bologna Primavera, che occupa uno scomodo posto in classifica a quota 30 punti, con otto vittorie, sei pareggi e purtroppo ben diciassette sconfitte complessive. Il trend recente tuttavia fa abbastanza ben sperare, perché per i felsinei sono arrivate ben tre vittorie e una sola sconfitta nelle ultime quattro giornate, compreso il recupero contro il Milan.

Video/ Bologna Milan (2-1) gol e highlights: doppietta di Ebone! (1 maggio 2024, Primavera 1)

L’Atalanta Primavera ha invece di recente due sconfitte prima di tornare a vincere sul campo della Lazio, ma soprattutto è praticamente opposto il bilancio complessivo del campionato. La classifica infatti sorride ai giovani nerazzurri con 55 punti, frutto di ben sedici vittorie, sette pareggi e otto sconfitte, per cui i playoff sono praticamente certi. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Bologna Atalanta Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA, OBIETTIVI SEMPRE PIU’ VICINI

Gli obiettivi sono vicini, ma serve la matematica certezza. La diretta Bologna Atalanta Primavera si giocherà domenica 5 maggio alle ore 15:00 e potrebbe sancire la salvezza per i felsinei così come i playoff certi per i bergamaschi. Andiamo a vedere nel dettaglio come mai questa giornata potrebbe rivelarsi decisiva.

Il Bologna è reduce da tre vittorie nelle ultime quattro: 3-0 alla Juventus, 2-1 alla Sampdoria e il recente 2-1 inflitto al Milan. Risultato spettacolari che hanno dato una spinta non indifferente agli emiliani. Considerando che il Frosinone è il fanalino di coda e può raggiungere massimo quota 31 punti, il Bologna è già a 30 e dunque ad un passo dalla salvezza. Così come il Milan, settimo, può al massimo fare 55 punti ovvero l’attuale bottino dell’Atalanta: in caso di pareggio, la Dea sarebbe automaticamente ai playoff. I bergamaschi sperano di replicare il recente 3-1 alla Lazio.

BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ora andiamo a consultare le probabili formazioni della diretta Atalanta Bologna Primavera partendo dai felsinei che scenderanno in campo con il modulo 4-3-3. In porta Bagnolini, difesa composta da Nezirevic, Amey, Diop e Baroncioni. Menegazzo e Rosetti le due mezzali con Hodzic regista. In avanti Byar, Mangiameli e Ebone, reduce da una doppietta col Milan.

I beramaschi optano invece per un 3-5-2. Tra i pali Pardel, difeso qualche metro più avanti dal trio Tornaghi, Guerini e Tavanti. Agiranno da esterni Ghezzi e Armstrong con Riccio, Manzoni e Colombo a centrocampo. In attacco la scelta ricadrà su Fiogbe e Vlahovic con ogni probabilità.

BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi volesse scommettere, ecco il capitolo sulle quote della diretta Bologna Atalanta Primavera. Il successo dei padroni di casa è dato a 3.05 contro l’1.94 degli ospiti, favoriti in questo scontro. Il pareggio lo si può trovare invece a 3.60.

L’Over 2.5 appare molto probabile per i bookmakers dato che è quotato 1.54 mentre l’Under a 2.18. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.60 e 2.10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA