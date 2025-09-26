Diretta Bologna Atalanta Primavera streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la sesta giornata.

DIRETTA BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA: IN ALTA QUOTA!

La diretta Bologna Atalanta Primavera, che si gioca alle ore 16:30 di venerdì 26 settembre, è la prima partita nel programma della sesta giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: una sfida ad alta quota tra due squadre che hanno iniziato molto bene la loro stagione e al momento sono in piena zona playoff.

Abbiamo due vittorie consecutive per il Bologna che, dopo aver perso di misura contro la Lazio, ha piegato prima il Napoli e poi la Juventus in trasferta: sono 10 i punti della squadra felsinea, totalmente diversa rispetto a quella che un anno fa si era salvata solo al playout, mandando l’Empoli nel campionato 2 con tanta fatica.

L’Atalanta Primavera ha un punto in meno, ma è imbattuta: due le vittorie, tra cui spicca quella sul campo della Roma, poi tre pareggi compreso l’ultimo raccolto contro l’Inter, anche la Dea va a caccia di riscatto dopo una stagione nella quale ha dovuto pensare solo a guardarsi le spalle, senza sussulti.

Adesso sarà interessante capire quello che succederà in campo nella diretta Bologna Atalanta Primavera, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare in tema delle formazioni che inizieranno questa partita per la sesta giornata.

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre per seguire la diretta Bologna Atalanta Primavera in tv dovrete affidarvi a Sportitalia, con la relativa diretta streaming video disponibile sul sito dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA

Per la diretta Bologna Atalanta Primavera Stefano Morrone punta sempre sul 4-3-1-2 e gli interpreti in campo potrebbero essere gli stessi dello scorso sabato. Quindi ecco Tomasevic e Francioli a proteggere Happonen, Puukko può tornare titolare a destra con Papazov a sinistra e poi in mezzo ci si affida alla qualità di Lai con Toroc e Nordvall a completare il reparto, alle spalle delle due punte dovrebbe agire Armanini e poi davanti i giovani felsinei si possono affidare nuovamente a Flavio Ferrari e Bousnina, anche se ovviamente uno come Castillo scalpita.

Nell’Atalanta di Giovanni Bosi il modulo è lo stesso della prima squadra: un 3-4-2-1 con Cakolli o Nicolò Baldo da centravanti, alle spalle Galafassi e Mungari si giocano la maglia dovendo vincere la concorrenza di Artesani e Bono che partono ancora favoriti, in mezzo al campo Gerard Ruiz è in competizione con Steffanoni e Mencaraglia mentre dovrebbero giocare ancora Arrigoni e Leandri come esterni di questo reparto, lasciando a Ramaj il compito di guidare una difesa che dovrebbe prevedere anche Maffessoli e Parmiggiani, con Anelli che dà la sensazione di essere in vantaggio su Sonzogni per la porta.