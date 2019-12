Diretta Bologna Atalanta/ Streaming video DAZN: Gasperini e la Dea volano (Serie A)

Bologna Atalanta sarà diretta dal signor Davide Massa, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 15 dicembre per la 16^ giornata di Serie A 2019-2020. A Bergamo non hanno ancora smaltito la sbornia per la qualificazione agli ottavi di Champions League, e giustamente: quella della Dea è stata una grande impresa e adesso si può davvero sognare in grande, ma in attesa di conoscere il nome dell’avversaria (il sorteggio sarà domani) Gian Piero Gasperini vuole provare a rientrare nelle prime quattro del campionato e cercherà dunque di sfruttare un momento che ha visto la squadra risalire la corrente anche in questo torneo. Il Bologna invece sta calando, rispetto ad un inizio che prometteva ben altra classifica: la formazione di Sinisa Mijhajlovic è reduce dalla sconfitta interna contro il Milan che l’ha di nuovo messa a rischio in termini di retrocessione, se non altro appena prima era stato battuto il Napoli (al San Paolo) e si era riusciti a tirare minimamente il fiato. Vediamo allora quello che succederà nella diretta di Bologna Atalanta; aspettandone il calcio d’inizio possiamo valutare in che modo le due potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Dall’Ara, analizzando le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Atalanta verrà trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del decoder di Sky: gli abbonati alle due emittenti potranno seguire la partita qui insieme ai clienti Sky da almeno tre anni, per i quali il canale è accessibile liberamente. In alternativa ovviamente è disponibile il servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o installando l’applicazione DAZN su una smart tv provvista di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ATALANTA

Per Bologna Atalanta torna a disposizione Medel: il cileno si riprende il posto in mediana al fianco di Andrea Poli e dunque a scalare in panchina dovrebbe essere Schouten, lanciato a sorpresa titolare domenica scorsa. Per il resto le scelte di Mihajlovic dovrebbero essere le stesse, solo che stavolta Orsolini (ex della partita) potrebbe vincere il ballottaggio con Skov Olsen a destra, con Nicola Sansone a sinistra e Dzemaili ad accompagnare la prima punta Palacio. In difesa Bani e Danilo Larangeira giocheranno al centro dello schieramento e a protezione di Skorupski, con Tomiyasu e Denswil favoriti per occupare le corsie. Nell’Atalanta non recupera Ilicic ed è sempre ai box Duvan Zapata: ancora Muriel come centravanti ma questa volta potrebbe essere Malinovskyi ad affiancare il Papu Gomez. Rispetto al trionfo di Kharkiv Gasperini potrebbe far riposare Castagne (dentro Hateboer) e magari uno tra Freuler e De Roon arretrando la posizione di Pasalic, previsti cambi anche in difesa perchè Toloi sarebbe titolare in caso di recupero e con lui potrebbe esserci uno tra Andrea Masiello e Kjaer, al posto di uno tra Djimsiti e Palomino.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per scommettere su Bologna Atalanta sono state fornite anche dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la Dea parte favorita con un valore pari a 1,92 volte la puntata, contro il 3,60 che accompagna invece l’ipotesi del successo interno dei felsinei. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, vi permetterebbe di incassare una vincita corrispondente a 3,85 volte quello che avrete giocato.



