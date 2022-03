Diretta/ Bologna Atalanta streaming video tv: caccia ai tre punti (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA ATALANTA: BERGAMASCHI FAVORITI!

Bologna Atalanta, in diretta domenica 20 marzo 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A. Due squadre a caccia di riscatto e di continuità di risultato, ma soprattutto alla ricerca di punti importanti seppur per ambizioni diametralmente opposte.

Il Bologna è situato al dodicesimo posto con 33 punti in classifica, raccolti grazie a 9 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte. La formazione di Sinisa Mihajlovic nell’ultimo turno è stata sconfitta per 1-0 dalla Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, rete decisiva di Torreira. L’Atalanta è al settimo posto con 48 punti in classifica, raccolti grazie a 13 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. La zona Champions League dista otto punti, ma c’è da recuperare una gara. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 0-0 contro il Genoa.

DIRETTA BOLOGNA ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La visione della diretta di Bologna Atalanta sarà disponibile esclusivamente per coloro che sono abbonati alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi dell’intera stagione del campionato di Serie A. Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, il match potrà essere seguito in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ATALANTA

Dopo aver presentato il confronto del Dall’Ara, è arrivato il momento di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Bologna Atalanta. Partiamo dai padroni di casa, con mister Mihajlovic costretto a rinunciare a diversi elementi: oltre a Bonifazi e Sansone, fuori per squalifica, out Dominguez, Kingsley e Santander. Rossoblu in campo con il 3-5-2: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. Passiamo adesso all’Atalanta, anche Gian Piero Gasperini deve fare fronte a tre assenze pesanti: Zappacosta, Ilicic e Zapata. I nerazzurri scenderanno in campo con il consueto 3-4-2-1: Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, de Roon, Pezzella; Koopmeiners, Malinovskyi; Boga.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommessa della diretta Bologna Atalanta. Secondo le principali agenzie di scommesse, gli ospiti partono con i favori del pronostico. Prendiamo come riferimento le quotazioni dei bookmakers di Eurobet: la vittoria del Bologna è data a 4,25, il pareggio è dato a 3,65, mentre la vittoria dell’Atalanta è data a 1,82. Previsto grande divertimento nella sfida del Dall’Ara, come dimostrato dalle quote relative al numero di gol: l’Over 2,5 è a 1,72, mentre l’Under 2,5 è dato a 2,00. Quote abbastanza simili per quanto riguarda Gol e No Gol, rispettivamente a 1,65 e 2,10.











