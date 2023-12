DIRETTA/ Bologna Atalanta video streaming tv: il pareggio manca dal 2010 (Serie A, 23 dicembre 2023)

DIRETTA BOLOGNA ATALANTA, TESTA A TESTA

Negli ultimi cinque incontri disputati prima di questa diretta di Bologna Atalanta, si è verificato un alternarsi di vittorie, dove una delle due squadre ha sempre prevalso sull’altra. Il pareggio, elemento raro in questo confronto, manca dal 20 gennaio 2010, quando le due squadre terminarono la partita con un 2-2. Analizzando la storia degli scontri diretti, emerge chiaramente il dominio del Bologna sul terreno di casa, con ben 30 vittorie contro le 7 dell’Atalanta. La differenza nei gol segnati è anch’essa evidente, sebbene in una delle partite più memorabili, vinta dall’Atalanta, si sia registrato un sorprendente 2-6 il 11 settembre 1949. Il Bologna ha dimostrato una forte presenza casalinga in questa stagione, ottenendo tutti e tre i pareggi del campionato proprio tra le mura amiche.

Questo fa emergere la squadra come una delle meno propense al pareggio in questa stagione, posizionandosi dietro solamente al Benevento e alla Juventus in tal senso. D’altra parte, l’Atalanta ha mantenuto un equilibrio quasi perfetto nelle sue performance in trasferta, con quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Questo evidenzia una squadra capace di affrontare le sfide lontano dal proprio stadio in modo versatile. Considerando questi elementi, la partita tra Bologna e Atalanta promette un confronto avvincente, con il Bologna che cercherà di sfruttare il vantaggio casalingo, mentre l’Atalanta cercherà di mantenere il proprio equilibrio in trasferta. (agg. Gianmarco Mannara)

BOLOGNA ATALANTA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Bologna Atalanta sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Naturalmente, per fruire del servizio, bisognerà essere abbonati: per quanto riguarda l’emittente televisiva si dovrà essere in possesso del pacchetto Calcio mentre per DAZN non c’è differenza tra i pacchetti ergo basterà essere abbonati.

Anche la diretta streaming Bologna Atalanta sarà visibile su entrambe le piattaforme. Per gli abbonati Sky esiste l’applicazione Sky Go che funziona su smartphone, tablet e pc mentre per chi è abbonato a DAZN potrà vedere la partita, oltre che sui dispositivi elencati in precedenza, anche sulla console di gioco.

MATCH INTERESSANTE

La diretta Bologna Atalanta, in programma sabato 23 dicembre alle ore 15:00, racconta della 17esima giornata di Serie A. I rossoblu stanno vivendo una stagione da favola con 28 punti in 16 partite di campionato, a -2 dal quarto posto con una partita in meno rispetto alla Fiorentina. Come se non bastassero le meravigliose prestazioni in campionato, il Bologna ha strappato il pass per i quarti di Coppa Italia battendo l’Inter a San Siro ai supplementari.

L’Atalanta potrebbe compiere il sorpasso sul Bologna proprio in questa giornata essendoci due punti di differenza in favore degli emiliani. Gli orobici, dopo un periodo complicato con quattro gare consecutive senza vittoria in Serie A tra Inter, Udinese, Napoli e Torino, sono tornati a raccogliere punti vincendo sia con il Milan che con la Salernitana.

BOLOGNA ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Bologna Atalanta vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Skorupski, difesa a quattro con Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen a chiudere il reparto. Moro e Freuler saranno i due mediani con Saelemaekers, Ferguson e Ndoye a completare la trequarti. Unica punta Zirkzee.

Risponde l’Atalanta con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Musso, Scalvini insieme a Djimsiti e Kolasinac comporranno il pacchetto arretrato. Zappacosta e Ruggeri agiranno da esterni con De Roon e Ederson in cabina di regia. Koopmeiners e Lookman giocheranno alle spalle di Muriel.

BOLOGNA ATALANTA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Bologna Atalanta danno per favorita la squadra ospite, seppur di poco, a 2.70. Secondo bet365, l’1 vale 2.75 mentre il segno X del pareggio a 3.10.

I bookmakers vedono questa gara come molto chiusa, almeno dal punto di vista delle reti dato che l’Over 2.5 è quotato 2.15 mentre l’Under a 1.67. Stessa quota per Gol e No Gol ovvero 1.91.











