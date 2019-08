Diretta Bologna Augsburg/ Streaming video DAZN: altro test tedesco per i felsinei

Bologna Augsburg, amichevole estiva, si gioca alle ore 15:30 di sabato 3 agosto: un altro impegno affascinante per i felsinei che, reduci dalla bellissima vittoria contro lo Schalke 04, se la vedono contro un’altra squadra che fa parte della Bundesliga e che nelle ultime stagioni ha saputo trovare il suo spazio nel massimo campionato tedesco, maturando anche esperienza internazionale con l’Europa League. Naturalmente il risultato non è quello che conta, ma è chiaro che adesso il Bologna ci abbia preso gusto: dunque i rossoblu proveranno a prendersi un altro successo per aumentare la fiducia in vista dell’inizio del campionato di Serie A, che il sorteggio dello scorso lunedì ha reso sempre più concreto. Adesso a noi non resta altro da fare che aspettare la diretta di Bologna Augsburg e, nel frattempo, valutare in che modo la squadra emiliana potrebbe disporsi sul terreno di gioco per affrontare l’amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Augsburg, salvo variazioni di palinsesto, non sarà disponibile: non nella maniera tradizionale almeno, infatti ad avere i diritti per questa amichevole è la piattaforma DAZN che gli abbonati potranno installare sullo schermo avendo a disposizione una smart tv con connessione a internet. Naturalmente il metodo “tradizionale” resta quello della diretta streaming video, dunque attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA AUGSBURG

In Bologna Augsburg ci aspettiamo che i felsinei siano in campo con una delle formazioni migliori, naturalmente: in porta ci sarà Skorupski, davanti a lui la coppia potrebbe essere formata da Bani e Danilo con due esterni che sarebbero eventualmente Ibrahima Mbaye e Dijks. Spazio poi a Pulgar che, rientrato in gruppo, dovrebbe essere destinato a giocare come regista davanti alla difesa; qualora il cileno fosse risparmiato almeno inizialmente, il playmaker potrebbe essere Nagy ma anche Dzemaili, dunque sulle due mezzali potrebbero agire ancora Donsah e Roberto Soriano che nei fatti è una sorta di trequartista aggiunto. Per quanto riguarda il tridente offensivo, Palacio ci sarà e con lui potrebbe esserci anche Destro; questa potrebbe essere l’occasione per vedere in maniera più approfondita l’esterno danese Skov Olsen, che potrebbe dunque partire titolare.



