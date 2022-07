Diretta/ Bologna AZ Alkmaar streaming video: Mihajlovic alza il livello (Amichevole)

DIRETTA BOLOGNA AZ ALKMAAR: OSPITI FAVORITI!

Bologna AZ Alkmaar, in diretta domenica 24 luglio 2022 alle ore 17.00 presso l’AFAS Stadion di Alkmaar sarà una sfida amichevole tra la formazione felsinea e quella olandese. Test internazionale per il Bologna di Sinisa Mihajlovic che alza il livello degli impegni precampionato affrontando una prima vera squadra internazionale. L’Alkmaar ha in realtà già avviato la sua campagna europea facendo il suo esordio contro i bosniaci del Tuzla City nei preliminari di Conference League, vincendo 1-0 il match d’andata.

Il Bologna dopo il ritiro punta a testare i nuovi acquisti e le certezze della passata stagione, con la formazione rossoblu che, dopo alcune stagioni tranquille ma anonime, punta a vivere un campionato con qualche acuto in più. La trasferta olandese servirà a Mihajlovic a capire uno stato di forma da testare in vista di quello che sarà l’esordio in Serie A, il prossimo 14 agosto in casa della Lazio.

DIRETTA BOLOGNA AZ ALKMAAR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna AZ Alkmaar sarà disponibile sul satellite sui canali numero 203 e 251 di Sky, Sky Sport Football e Sky Sport. La visione sarà ovviamente disponibile anche in diretta streaming video Bologna AZ Alkmaar, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA AZ ALKMAAR

Le probabili formazioni della diretta Bologna AZ Alkmaar, amichevole che andrà in scena all’AFAS Stadion di Alkmaar. Per il Bologna, Sinisa Mihajlovic schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, De Silvestri, Ferguson, Schouten, Soriano, Cambiaso, Arnautovic, Barrow. Risponderà l’AZ Alkmaar allenato da Pascal Jansen con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Verhulst, Hatzidiakos, Beukema, Indi, Kerkez, Reijnders, de Wit, Clasie, Evjen, Pavlidis, Odgaard.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna AZ Alkmaar, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo dell’AZ Alkmaar, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











