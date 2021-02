Diretta/ Bologna Benevento (Serie A) streaming video e tv: sfida a centro classifica

DIRETTA BOLOGNA BENEVENTO: PIPPO CONTRO IL SUO PASSATO!

Bologna Benevento, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara, in programma venerdì 12 febbraio 2021 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A. Sfida a centro classifica tra due squadre che rischiano di ritrovarsi già a metà stagione in un limbo in cui gli stimoli scarseggiano. Non è sicuramente un problema per il Benevento che, al suo secondo campionato di Serie A di sempre in Serie A, prende comunque la prospettiva di una salvezza tranquilla come quella di un torneo disputato in maniera eccellente. Anche il Bologna comunque mira essenzialmente a tenere lontani i guai, e l’ultimo 0-3 in casa del Parma ha probabilmente garantito uno scatto in avanti decisivo per i felsinei per evitare la pericolosa vicinanza alle ultime tre posizioni. La squadra di Mihajlovic cerca da diverse stagioni un salto di qualità che tarda ad arrivare, ma sicuramente vivere la Serie A senza ansie è l’obiettivo fondamentale per il club presieduto dal canadese Saputo.

DIRETTA BOLOGNA BENEVENTO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Benevento sarà garantita sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmessa dalla televisione satellitare. Dunque, chi è abbonato a Sky avrà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go su sito e applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA BENEVENTO

Le probabili formazioni della sfida tra Bologna e Benevento allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. I padroni di casa allenati da Sinisa Mihajlovic scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Skorupski, Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks, Svanberg, Schouten, Sansone, Soriano, Orsolini, Barrow. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Filippo Inzaghi con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Montipò, Depaoli, Glik, Caldirola, Barba, Schiattarella, Viola, Hetemaj, R. Insigne, Caprari, Lapadula.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Bologna Benevento: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.80 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 4.70 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.55 volte l’importo scommesso.

