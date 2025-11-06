Diretta Bologna Brann, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Dall'Ara per la quarta giornata di Europa League 2025/2026.

DIRETTA BOLOGNA BRANN, IL SORPASSO E’ POSSIBILE!

Si va in campo dalle ore 21:00 di giovedì 6 novembre 2025 per la diretta Bologna Brann. Presso lo Stadio Renato Dall’Ara i Peltroniani potrebbero tornare a riabbracciare in panchina dal primo minuto il loro allenatore Vincenzo Italiano, uscito dall’ospedale ormai da una decina di giorni dopo la polmonite che lo aveva costretto al ricovero.l

A meno di eventuali acquazzoni, il tecnico dovrebbe quindi guidare di nuovo i suoi uomini da bordo campo così da andare a caccia dei tre punti. I rossoblu sono adesso in diciottesima posizione a quota quattro e possono pensare di scavalcare in classifica proprio i diretti rivali di turno, che si trovano invece all’ottavo posto con sei punti.

Gli emiliani, sconfitti al debutto contro l’Aston Villa, hanno pareggiato contro il Friburgo in Italia ed hanno poi battuto l’ex Steaua Bucarest in trasferta e questa sera vogliono ripetersi davanti al loro pubblico. Gli ospiti hanno recentemente dimostrato di essere una compagine di assoluto valore.

I biancorossi hanno appunto saputo riscattare il KO rimediato all’esordio lontano dalle mura amiche con il Lille superando sia l’Utrecht di misura per 1 a 0 prima che i Rangers di Glasgow, oggi impegnati con la Roma, nettamente per 3 a 0 poi ma sempre e soltanto nel loro stadio e proveranno dunque a far risultato pure lontano da casa.

DIRETTA BOLOGNA BRANN INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In quanto sfida valida per l’Europa League la diretta Bologna Brann si potrà vedere in streaming sia su Now Tv che su Sky con Sky Go. In televisione invece la partita verrà trasmessa dalla piattaforma satellitare sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 253.

DIRETTA BOLOGNA BRANN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Bologna Brann: i Felsinei di mister Italiano partiranno utilizzando il modulo 4-2-3-1 con Skorupski fra i pali, Zortea, Heggem, Lucumì e Lykogiannis in difesa, Pobega e Moro nel mezzo, Orsolini, Odgaard e Rowe a supporto dell’unica punta Dallinga. I norvegesi del tecnico Alexandersson sceglieranno invece di impiegare il 4-3-3 con Dyngeland in porta, Dragsnes, Helland, Knudsen e De Roeve nelle retrovie, Gudmundsson, Sørensen e Kornvig a centrocampo, Finne, Holm e Mathisen nel tridente d’attacco.

DIRETTA BOLOGNA BRANN, LE QUOTE

Se si va ad analizzare il possibile esito finale della diretta Bologna Brann tramite le quote offerte dai bookmakers vediamo che i Peltroniani dovrebbero quasi certamente aggiudicarsi il successo. Per Sisal la vittoria dei padroni di casa viene pagata a non più di 1.36 mentre il segno 2 equivalente al trionfo degli ospiti viene quotato persino a 8.50. Nemmeno il pareggio appare tanto scontato ed infatti l’x è indicato a 5.00.