DIRETTA BOLOGNA CAGLIARI/ Video streaming tv: equilibrio negli ultimi incroci (Serie A, 2 settembre 2023)

DIRETTA BOLOGNA CAGLIARI: I TESTA A TESTA

Andiamo a scoprire cosa ci raccontano i precedenti recenti per la diretta di Bologna Cagliari. Si tratta di una partita che ha fatto registrare appena due pareggi nelle ultime dieci partite, con quattro vittorie a testa: siamo dunque in equilibrio, anche per quanto riguarda il bilancio casa/trasferta perché nessuna di queste due squadre, nel periodo in oggetto, ha mai festeggiato un successo esterno. Lo scorso ottobre, in un secondo turno di Coppa Italia, il Bologna aveva battuto al Dall’Ara un Cagliari che militava come noto in Serie B: il gol decisivo era stato un autogol, di Adam Obert, al 69’ minuto.

In Serie A, ultimo successo interno per i felsinei nel novembre dell’anno precedente con il risultato di 2-1. Per trovare invece l’ultima vittoria esterna del Cagliari dobbiamo tornare al gennaio 2010: era finita 1-0, il dato curioso è che era stato così anche nel campionato precedente ma da quel momento gli isolani non hanno più violato il Dall’Ara. Quel giorno comunque si giocava per l’ultima giornata di andata, in Serie A: a segno Alessandro Matri, che di lì a pochi giorni sarebbe andato a vestire la maglia della Juventus iniziando la sua florida avventura in bianconero. (agg. di Claudio Franceschini)

BOLOGNA CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Bologna Cagliari sarà disponibile in esclusiva su Dazn. Per guardare la partita in televisione, dunque, occorrerà aprire l’app ufficiale della piattaforma o, in caso di tv di vecchia generazione, utilizzare uno dei dispositivi disponibili per trasmettere il segnale (Google Chromecast, Amazon TV Fire Stick, TIM VISION, console PlayStation o X Box). Al contempo sarà possibile seguire ila sfida anche su Sky Sport, che notoriamente detiene i diritti per tre partite su dieci di ogni giornata di Serie A.

SFIDA ROSSOBLU

Bologna Cagliari, in diretta sabato 2 settembre 2023 alle ore 18.30 presso il “Renato Dall’Ara” di Bologna, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Match tutto da seguire dove i padroni di casa cercheranno di dare seguito alla bella prestazione offerta a Torino contro la Juventus che ha portato un punto e qualche rimpianto. Banco di prova, quindi, per i ragazzi di Thiago Motta, in cerca del primo acuto casalingo. Per il Cagliari, invece, la scorsa partita non è stata delle migliori seppur contro un avversario di prima fascia come l’Inter. La formazione di Claudio Ranieri cerca, quindi, il pronto riscatto in Emilia.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Bologna Cagliari, match che andrà in scena al “Renato Dall’Ara” di Bologna. Per i rossoblù padroni di casa rodato 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali e una linea difensiva composta da Posch, Beukema, Lucumi e uno tra Lykogiannis e il giovane Corazza. Aebischer e Moro saranno gli argini a centrocampo mentre Orsolini, Ferguson e Ndoye avranno il compito di fornire palloni all’unico riferimento offensivo Zirkzee. Per gli ospiti, invece, mister Claudio Ranieri punterà sul 4-4-2 con diversi problemi in avanti: visti gli infortuni di Lapadula e Pavoletti le due punti saranno Oristanio e Luvumbo con il neo arrivato Petagna in panchina. Ballottaggio in difesa, invece, dove Augello e Azzi si contendono un posto sulla corsia sinistra.

BOLOGNA CAGLIARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











