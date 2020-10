Diretta/ Bologna Cagliari (Serie A) streaming video DAZN: dopo le fatiche di Coppa

DIRETTA BOLOGNA CAGLIARI: DI FRANCESCO PROVA IL COLPO ESTERNO!

Bologna Cagliari, sabato 31 ottobre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci dalle fatiche di Coppa, visto che tutte e due hanno affrontato il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. E sia i felsinei sia i sardi hanno superato l’ostacolo: il Bologna ha infatti regolato la Reggina tra le mura amiche con un secco 2-0, con un rapido uno-due siglato da Vignato e Orsolini. Al Cagliari è bastato un gol di Faragò, sempre realizzato a metà del secondo tempo, per avere la meglio sulla Cremonese. Ora c’è da rituffarsi sul campionato, col Bologna che dopo aver ripreso fiducia in Coppa deve scuotersi dalle tre sconfitte consecutive subite contro Benevento, Sassuolo e Lazio. Il Cagliari invece tra campionato e Coppa Italia ha inanellato una striscia di tre vittorie di fila dopo un avvio difficile: 2-3 al Torino, 4-2 al Crotone e dopo due sfide pirotecniche, il pragmatico successo contro i grigiorossi. Lo scontro tra Mihajlovic e Di Francesco parte dunque da presupposti diversi ma con lo stesso bisogno di punti.

DIRETTA BOLOGNA CAGLIARI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Cagliari sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile sul canale numero 209 del satellite per tutti gli abbonati Sky e in diretta streaming video per tutti coloro che sono abbonati al servizio, collegandosi tramite l’app ufficiale oppure attraverso il sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CAGLIARI

Le probabili formazioni di Bologna Cagliari, sfida che andrà in scena presso lo stadio Renato Dall’Ara. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Sinisa Mihajlovic con un 4-2-3-1: Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Gli ospiti guidati in panchina da Eusebio Di Francesco schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Bologna e Cagliari queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.92, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.90 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.55.



