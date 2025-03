DIRETTA BOLOGNA CAGLIARI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Mettiamo a confronto Vincenzo Italiano e Davide Nicola per presentarvi la diretta Bologna Cagliari a pochi minuti dal via. Italiano ha un grande feeling contro i rossoblù sardi, infatti nella sua carriera da allenatore ha raccolto cinque vittorie e due pareggi su sette partite contro il Cagliari, inoltre è in vantaggio anche nel testa a testa con Nicola, con il quale ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta in cinque partite. I numeri degli allenatori sorridono quindi al Bologna, anche tenendo in considerazione il fatto che Nicola contro i rossoblù emiliani conta tre vittorie, quattro pareggi ma anche sette sconfitte in ben 14 precedenti.

All’andata martedì 29 ottobre scorso non bastò nemmeno il fattore campo alla Unipol Domus, che il Bologna espugnò per 0-2 con i gol di Riccardo Orsolini al 35’ e di Jens Odgaard al 51’. Chissà se al Dall’Ara oggi pomeriggio potranno esserci delle sorprese… BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Erlic, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, B. Dominguez; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Yerry Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Obert, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BOLOGNA CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta Bologna Cagliari in tv sarà in realtà una delle sette del turno di Serie A in esclusiva sulla piattaforma DAZN, quindi più correttamente una diretta streaming video.

BOLOGNA CAGLIARI: OBIETTIVI BEN DIVERSI

La diretta Bologna Cagliari alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 2 marzo 2025, completerà una settimana decisamente intensa per il Bologna, che appena giovedì sera ha giocato il tanto atteso recupero di Serie A contro il Milan. Se non altro sono due partite consecutive in casa allo stadio Renato Dall’Ara, per cui dopo la bellissima vittoria in rimonta contro i rossoneri, ecco ora un impegno teoricamente più agevole, di cui gli uomini di Vincenzo Italiano dovranno cercare di approfittare, perché un bottino pieno nella diretta Bologna Cagliari potrebbe essere fondamentale per le ambizioni europee dei rossoblù felsinei.

Per il Cagliari di Davide Nicola invece l’obiettivo deve essere la salvezza: la giornata scorsa ha portato ai rossoblù sardi una sconfitta casalinga contro la Juventus, per cui la salvezza è ancora tutta da conquistare, anche se l’attuale posizione in classifica resta positiva. Di recente però c’è stato un rallentamento dopo un inizio di 2025 decisamente positivo, quindi sarebbe prezioso invertire di nuovo la tendenza per non soffrire troppo: la diretta Bologna Cagliari sarà la volta giusta?

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CAGLIARI

Il fatto di avere giocato contro il Milan giovedì sera è evidentemente una variabile importante per Vincenzo Italiano nelle probabili formazioni per la diretta Bologna Cagliari. Vedremo se sarà la volta buona per ritrovare Orsolini titolare (in ballottaggio con Dominguez) insieme a Pobega e Ndoye alle spalle di Castro, mentre in mediana i titolari dovrebbero essere Freuler e Moro.

Attenzione invece a un doppio dubbio in difesa: davanti a Skorupski le certezze sono i due centrali Beukema e Lucumì, mentre come terzini se la giocano Calabria e De Silvestri a destra e Miranda-Lykogiannis a sinistra.

Per Davide Nicola il vantaggio di avere avuto molti più giorni di riposo, mentre il modulo è il 4-5-1 con Caprile in porta e Piccoli centravanti. In mezzo due linee piuttosto fitte: Zappa, Mina, Luperto e Augello dovrebbero formare la retroguardia, mentre a centrocampo potremmo collocare da destra a sinistra Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola e Felici, anche se proprio gli ultimi due devono vincere i ballottaggi ancora aperti, rispettivamente con Viola e Luvumbo, con cui l’assetto sarebbe più offensivo.

PRONOSTICO E QUOTE: ITALIANO FAVORITO

L’agenzia Snai ha le idee molto chiare sul pronostico per la diretta Bologna Cagliari. Il segno 1 è nettamente favorito a quota 1,57, mentre poi si sale a 3,85 per il pareggio e fino a 5,75 in caso di impresa esterna del Cagliari.