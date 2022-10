Diretta/ Bologna Cagliari streaming video tv: rossoblu alla verifica (Coppa Italia)

DIRETTA BOLOGNA CAGLIARI: EMILIANI FAVORITI!

Bologna Cagliari, in diretta giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Doppia verifica per i rossoblu: quelli emiliani continuano a stentare in Serie A anche se nell’ultima sconfitta di Napoli si sono visti evidenti passi in avanti sul piano del gioco, anche se la classifica continua a tenere in apprensione i tifosi petroniani.

Il Cagliari in Serie B è andato avanti finora tra alti e bassi, senza riuscire a proporsi con convinzione per un immediato ritorno nella massima serie, importante è stata però l’ultima vittoria in casa contro il Brescia, scontro di vertice che ha rilanciato la formazione sarda. Il primo novembre 2021 il Bologna ha vinto 2-0 l’ultimo precedente contro il Cagliari, i sardi non espugnano il “Dall’Ara” dallo 0-1 del 10 gennaio 2010.

BOLOGNA CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Bologna Cagliari sarà trasmessa su Italia 1: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Bologna Cagliari, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; Posch, Bonifazi, Soumaoro, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Soriano, Sansone; Zirkzee. Risponderà il Cagliari allenato da Fabio Liverani con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Radunovic; Di Pardo, Capradossi, Altare, Carboni; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu, Luvumbo, Lapadula.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











