DIRETTA BOLOGNA COMO, SI LOTTA PER L’EUROPA E LA SALVEZZA

Gara da giocare su più fronti la diretta Bologna Como di sabato 1 febbraio 2025 alle ore 20:45. Presso lo Stadio Renato Dall’Ara i rossoblu tornano a disputare una gara di campionato dopo aver rimediato un pareggio in settimana a Lisbona contro lo Sporting concludendo così la loro avventura in Champions League dato che non hanno ottenuto l’accesso nè agli ottavi di finale nè al playoff qualificatorio. In Serie A però i felsinei stanno in ottava posizione con trentaquattro punti al pari ma dietro al Milan ed hanno quindi ancora parecchio da dire se vogliono raggiungere un piazzamento nelle coppe europee pure il prossimo anno.

Avendo pareggiato un po’ inaspettatamente con l’Empoli, la squadra di mister Italiano vuole tornare ad assaporare la vittoria per scalzare i rossoneri e la Fiorentina fino a raggiungere la Juventus. I lombardi invece continuano a dare battaglia per evitare di rientrare in zona retrocessione essendo al momento al tredicesimo posto con ventidue punti. La gara persa in casa contro l’Atalanta non dovrebbe aver lasciato ferite particolarmente profonde e con sei compagini in due punti è obbligatorio non smettere di muoversi in classifica.

DIRETTA BOLOGNA COMO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non solo gli abbonati a DAZN potranno vedere la diretta Bologna Como in streaming. Anche chi è infatti iscritto a Sky potrà seguire il match di Serie A sfruttando l’applicazione di Sky Go così come sintonizzando il proprio televisore sul canale Sky Sport 251, Sky Sport Calcio e Sky Sport 1.

BOLOGNA COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Valutando anche le prestazioni più recenti si può dire che nelle probabili formazioni della diretta Bologna Como ci si attende un modulo 4-2-3-1 con Skorupski, Holm, Beukema, Lucumì, Miranda, Pobega, Freuler, Ndoye, Odgaard, Dominguez e Castro per lo schieramento di partenza dei rossoblu del tecnico Italiano. I lombardi di mister Fabregas saranno invece schierati impiegando il 3-4-2-1 con Butez, Dossena, Kempf, Jack, Engelhardt, Da Cunha, Caqueret, Fadera, Strefezza, Nico Paz e Cutrone, pur venendo dalla sconfitta patita contro l’Atalanta nello scorso turno di campionato.

DIRETTA BOLOGNA COMO, LE QUOTE

L’esito finale della diretta Bologna Como sembra già quasi definito tenendo in considerazione le quote fornite dai bookmakers. Per Sisal infatti i rossoblu sono nettamente favoriti pagando l’1 a solo 1.80 mentre i lombardi dovranno darsi parecchio da fare per avere ragione degli avversari di questa ventitreesima giornata partendo da un 2 quotato a 4.50. Non è invece da scartare a priori l’opzione riguardante l’x con il pareggio dato infine ad un interessante 3.50.