Serie A, Diretta Bologna Como, streaming video tv: al Dall'Ara arrivano i biancoblu reduci dal successo contro la Lazio (30 agosto 2025)

DIRETTA BOLOGNA COMO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Con la diretta Bologna Como stanno per affrontarsi due belle realtà del campionato di Serie A, che hanno una storia di precedenti lunga ma anche piuttosto frammentata. Ad esempio, per arrivare a dieci confronti ufficiali (curiosamente sei in Serie A e due a testa in Serie B e anche Serie C) dobbiamo risalire fino al campionato 1982-1983, quindi ormai a oltre 40 anni fa. Per quanto possa contare, questo testa a testa “storico” ci parla di ben sei vittorie del Como, che quindi domina più del previsto a fronte di tre successi del Bologna e un solo pareggio.

I rossoblù emiliani possono mettere però sul piatto ricordi migliori negli unici due precedenti davvero recenti per la diretta Bologna Como, cioè ovviamente le due partite dello scorso campionato di Serie A 2024-2025: pareggio per 2-2 sul campo del Como all’andata, sabato 14 settembre scorso, più la vittoria casalinga per 2-0 al Dall’Ara sabato 1° febbraio scorso nella partita di ritorno.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano. COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA BOLOGNA COMO, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Bologna Como? Allora dovrete necessariamente abbonarvi a DAZN, che da quest’anno permette anche l’abbonamento solo per vedere una squadra. Invece la diretta streaming è legata all’applicazione.

ESITI OPPOSTI ALL’ESORDIO

C’è tanta attesa per la diretta Bologna Como che si disputerà sabato 30 agosto 2025 alle ore 18:30. Le due formazioni arrivano da risultati opposti contro le due squadre della Capitale e sono pronte ad approcciare al meglio in questo secondo turno di Serie A.

Il Bologna ha perso contro un’ottima Roma che ha bagnato l’esordio di Gasperini con un successo per 1-0 grazie a Wesley. I felsinei avranno dunque l’obbligo di riscattarsi prima della sosta nazionali che fermerà il campionato fino a metà settembre.

Il Como invece ha vissuto un pomeriggio da sogno con la Lazio, una vittoria per 2-0 con vantaggio di Douvikas e raddoppi stellare di Nico Paz su punizione. Con il morale alle stelle, i comaschi vorranno bissare il successo ottenuto in casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA COMO

Il Bologna giocherà con il modulo 4-2-3-1. Skorupski in porta, difesa a quattro composta da De Silvestri, Casale, Lucumi e Lykogiannis. In mediana spazio a Freuler e Pobega mentre Orsolini, Odgaard e Cambiaghi supporteranno Castro.

Il Como risponderà con l’assetto tattico 4-3-3 e con Butez tra i pali. Pacchetto arretrato formato da Van der Brempt, Ramon, Kempf e Valle. A centrocampo troveremo Nico Paz, Perrone e Da Cunha mentre Vojvoda, Douvikas e Jesus Rodriguez in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BOLOGNA COMO

La prima vittoria in questo campionato del Bologna è data a 2.25 contro i 3.20 del Como e il pareggio a 3.25. Gol e No Gol rispettivamente a 1.75 e 32.