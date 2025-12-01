Serie A, Diretta Bologna Cremonese, streaming video tv: i lombardi se la vedano con una delle squadre più in forma del campionato (1 dicembre 2025)

DIRETTA BOLOGNA CREMONESE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

È un tuffo nella storia quello che possiamo fare negli ultimi minuti prima del via alla diretta Bologna Cremonese, perché per trovare i dieci precedenti più (o meno) recenti dobbiamo risalire fino al campionato 1989-1990. Nel computo entrano quattro partite di Serie A, altrettante di Serie B e due anche in Coppa Italia nel 1996: spiccano ben sei pareggi, il Bologna è comunque in vantaggio grazie a tre vittorie, mentre l’unico successo della Cremonese è il 2-1 casalingo di domenica 11 febbraio 1990, ormai oltre 35 anni fa. Volendo però approfondire gli unici due precedenti davvero recenti per la diretta Bologna Cremonese, possiamo naturalmente parlare del campionato di Serie A 2022-2023.

I grigiorossi lombardi riuscirono a pareggiare per 1-1 all’andata a Bologna lunedì 23 gennaio 2023, ma poi il ritorno a Cremona fu tristissimo per i padroni di casa, perché il Bologna espugnò per 1-5 lo stadio Zini nella partita disputata sabato 20 maggio 2023. Stasera ci sarà l’occasione per una rivincita? BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Lucumì, J. Miranda; Pobega, N. Moro; Orsolini, Odgaard, B. Dominguez; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Giu. Pezzella; F. Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA BOLOGNA CREMONESE, STREAMING VIDEO

Si potrà assistere alla diretta Bologna Cremonese attraverso un abbonamento a DAZN. Così facendo, potrete vedere la diretta streaming della gara sull’applicazione sempre di DAZN.

BOLOGNA CREMONESE, GRIGIOROSSI AL DALL’ARA

A chiudere la 13esima giornata del campionato di calcio di Serie A ci sarà la diretta Bologna Cremonese. In programma l’1 dicembre 2025 alle ore 20:45, la squadra di Vincenzo Italiano ospiterà quella di Davide Nicola.

I felsinei vantano una striscia aperta di tre vittorie consecutive, dal 2-0 inflitto ai campioni d’Italia del Napoli prima della sosta al 4-1 in Europa League contro il Salisburgo, intervallate dal 3-0 in casa dell’Udinese con gol doppietta di Pobega e gol di Bernardeschi.

D’altro canto la Cremonese è reduce da tre sconfitte di fila tra Juventus, Pisa e Roma nell’ultimo turno di campionato. La vittoria più recente dei lombardi è quella maturata al Ferraris di Genoa per 2-0, doppietta di Bonazzoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CREMONESE

Il Bologna si schiererà secondo il modulo 4-2-3-1 con Ravaglia tra i pali, protetto dal quartetto De Silvestri, Heggem, Lucumì e Miranda. A centrocampo ci saranno Pobega e Ferguson con Orsolini, Odgaard e Bernardeschi alle spalle di Castro.

Replica la Cremonese con il consueto 3-5-2 di Nicola. Audero il portiere titolare, difeso dal pacchetto arretrato composta da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Agiranno come esterni Barbieri e Floriani con Bondo, Payero e Vandeputte in mediana. Tandem d’attacco Bonazzoli-Vardy.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BOLOGNA CREMONESE

Tra le due squadre è il Bologna a partire favorito a 1.45 rispetto ai 7.50 della Cremonese e i 4.25 del pareggio. Gol a 2.30, No Gol a 1.61.