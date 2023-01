Diretta/ Bologna Cremonese streaming video tv: grigiorossi dopo l’impresa (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA CREMONESE: PUNTI PESANTI!

Bologna Cremonese, in diretta lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie A. I grigiorossi tornano in campo dopo l’impresa di Napoli in Coppa Italia: finora solo 7 punti raggranellati dalla Cremonese nel girone d’andata, ma la prima di Ballardini come nuovo tecnico è stata bagnata dalla vittoria che ha permesso di eliminare la squadra che sta dominando il campionato.

Il Bologna con l’ultima vittoria sul campo dell’Udinese ha incamerato punti importanti per assestarsi a metà classifica, riscattando soprattutto 2 sconfitte consecutive subite contro Roma e Atalanta. Le due squadre non si affrontano a Bologna in campionato dal. dicembre 2005, in Serie B, con un pareggio per 1-1 come risultato finale. Il Bologna non vince in casa contro la Cremonese dal 2-1 del 6 dicembre 1987, ultimo successo grigiorosso al “Dall’Ara” lo 0-2 del 12 aprile 1987.

BOLOGNA CREMONESE STREAMING VIDEO E DIRETTO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Cremonese non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Bologna Cremonese sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CREMONESE

Le probabili formazioni della diretta Bologna Cremonese, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. Risponderà la Cremonese allenata da Davide Ballardini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Meité, Benassi, Valeri; Felix, Okereke.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Cremonese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Cremonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











