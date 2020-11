Diretta Bologna Crotone/ Streaming video tv: punti pesanti per la salvezza (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA CROTONE: SFIDA

Bologna Crotone, che sarà diretta dal signor Marco Serra e si gioca alle ore 15:00 di domenica 29 novembre, è valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2020-2021: siamo allo stadio Dall’Ara e questa partita vale per la salvezza, con gli squali ancora ultimi in classifica e che non riescono a risollevarsi da un avvio pessimo. Erano messe in conto le difficoltà, ma forse Giovanni Stroppa pensava di avere qualche punto in più; ha pareggiato contro la Juventus ma non è riuscito a dare seguito a quell’iniezione di fiducia. Ne ha avuta una importante il Bologna, che nell’ultimo turno ha rimontato e vinto sul campo della Sampdoria; un successo prezioso per allontanare la zona calda della classifica, ma mercoledì i felsinei si sono fatti battere dallo Spezia nel quarto turno di Coppa Italia e dunque hanno fatto un mezzo passo indietro. Ora, mentre aspettiamo che la diretta di Bologna Crotone prenda il via, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA BOLOGNA CROTONE IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Crotone è riservata in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare, che la potranno seguire accedendo al loro decoder; in alternativa, cioè in assenza di un televisore, l’emittente mette a disposizione per i suoi clienti il servizio di diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go che, come ormai sappiamo, si può utilizzare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CROTONE

Si sta svuotando l’infermeria felsinea, dunque in Bologna Crotone tornano a disposizione Medel ed Andrea Poli che però potrebbero partire dalla panchina, perché i favoriti per la mediana restano Schouten e Svanberg. Alle loro spalle avremo la classica linea difensiva con Skorupski in porta, Tomiyasu e Danilo Larangeira centrali e la conferma di De Silvestri e Hickey sulle fasce laterali; l’assetto offensivo prevede ancora Palacio da prima punta, quindi a sinistra si allarga Musa Barrow con Orsolini sull’altro versante, in posizione centrale alle spalle del Trenza giocherà Roberto Soriano. Nel 3-5-2 del Crotone tornano Molina e Luperto: il primo dovrebbe prendersi la maglia di laterale destro a tutta fascia, il secondo resta in ballottaggio con Golemic per completare la difesa con Magallan e Marrone, a protezione di Cordaz. A sinistra ci sarà Reca senza sorprese, in mezzo invece solito ballottaggio Vulic-Zanellato con Petriccione e Benali che si affiancano nei compiti di regia; davanti si rivede Rivière che aveva firmato il primo gol degli squali in questo campionato, ma ormai Junior Messias gli è davanti nelle gerarchie e dovrebbe nuovamente supportare Simy.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato per Bologna Crotone: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,67 volte quello che avrete deciso di investire, contro il valore di 4,75 che accompagna il segno 2 per il successo della squadra in trasferta. Il segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 4,00 volte la giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA