Diretta/ Bologna Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (17 marzo 2024)

DIRETTA BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci davvero arrivati alla diretta di Bologna Empoli Primavera. Caduta libera per i giovani felsinei, che si ritrovano ultimi in classifica: la squadra rossoblu non vince dalla trasferta di Empoli e sono passati oltre due mesi, da quel momento il Bologna ha perso sei volte raccogliendo solo tre pareggi e soprattutto ha incassato sconfitte pesantissime come il 7-0 contro l’Inter e il 5-0 contro la Fiorentina, in questa striscia negativa le reti subite sono 26 in nove partite mentre quelle all’attivo appena 6, con ben cinque partite senza mai riuscire a segnare.

L’Empoli ha avuto un momento davvero negativo a febbraio quando ha perso tre partite consecutive, estendendo il quadro a dicembre e gennaio abbiamo sette sconfitte in otto gare ma poi in qualche modo i toscani si sono ripresi, timbrando 7 punti nelle ultime tre e vincendo le due sfide più recenti, due vittorie consecutive erano arrivate solo alla seconda e terza giornata del campionato. Finalmente possiamo valutare insieme quello che ci racconterà il terreno di gioco: mettiamoci comodi e lasciamo la parola a questa intrigante partita, la diretta di Bologna Empoli Primavera comincia davvero! (agg. di Claudio Franceschini)

BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Bologna Empoli Primavera sarà visibile in chiaro per tutti sul canale 60 del digitale terrestre, ossia Sportitalia. In alternativa per i più “Smart” sarà possibile seguire la medesima gara sul sito ufficiale dell’emittente televisiva.

BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA: PARTITA DELICATISSIMA PER I FELSINEI

Il calcio giovanile non si ferma mai e oggi 17 marzo 2024 tocca alla diretta di Bologna Empoli Primavera, lo scontro partirà alle 15,00 e sarà valevole per la 26esima giornata di campionato. I padroni di casa si trovano in una posizione difficile, essendo penultima in classifica e senza una vittoria da cinque giornate.

Nell’ultima uscita di campionato, ha subito una sconfitta per 3-0 contro la Lazio, e ora è determinata a invertire la tendenza e a tornare alla vittoria per risalire la classifica. Dall’altro lato, gli ospiti arrivano alla partita con una marcia in più. Occupano la dodicesima posizione in classifica dopo due vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta contro il Cagliari per 3-0.

BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo le probabili formazioni della diretta di Bologna Empoli Primavera con la speranza di evidenziare qualche protagonista d’eccezione, per i baby rossoblu si potrebbe considerare la possibilità di sostituire Bagnolini tra i pali, dopo la sua brutta prestazione nell’ultima sfida contro la Lazio.

Dall’altra parte del campo, l’Empoli potrebbe schierare Bonassi, che è in una forma smagliante. Il giovane attaccante ha segnato due gol nell’ultima uscita, dimostrando la sua capacità di essere pericoloso in zona gol.

BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA, LE QUOTE

In ultima analisi vediamo le quote per la diretta di Bologna Empoli Primavera sul sito di Sisal: il bookmaker mette il segno 1 a 3,5 per la vittoria, mentre il segno X a 2,8. La vittoria toscana invece è a 2,1.











