DIRETTA BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Bologna Empoli Primavera 0-0: il playout salvezza nel campionato 1 è arrivato all’intervallo, e già dopo due minuti i toscani sono stati costretti alla prima sostituzione perché Popov, nel tentativo di intervenire sul rinvio del portiere rossoblu Pessina, è rimasto a terra probabilmente a causa di uno stiramento, così Andrea Filippeschi ha dovuto mandare in campo Tordiglione. In seguito l’Empoli si è fatto vedere con Gravelo, conclusione troppo centrale, e lo stesso Tordiglione che non ha saputo controllare un buon traversone di Majdandzic, il Bologna comunque ha risposto presente attaccando in maniera costante dopo il quarto d’ora.

Nulla di fatto bisogna dire da parte felsinea, mentre Gravelo imbeccato da Konate ha costretto Pessina all’intervento; il primo vero lampo da parte rossoblu si è visto solo al 38’ e qui è stato decisivo Seghetti nel parare con i piedi la conclusione di Castaldo da pochi passi. Nel finale di frazione impreciso El Biache; in generale allora più occasioni per l’Empoli e Bologna che prova a gestire i ritmi, dopo due minuti di recupero si va negli spogliatoi e per il momento lo spareggio sarebbe deciso ai calci di rigore. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA: LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

La diretta Bologna Empoli Primavera è solo su Sportitalia. L’emittente televisiva italiana possiede i diritti per la trasmissione di tutte le partite del campionato Primavera 1, compresi playoff e playout, sul territorio nazionale. Guarda il match sull’applicazione oppure sul sito. In alternativa, sintonizza la televisione sul canale 60 del digitale terrestre.

BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Bologna Empoli Primavera ci consegna finalmente il playout per la salvezza: in questa stagione le due squadre hanno ottenuto una vittoria a testa, l’Empoli si è imposto per 2-1 all’andata (reti di Bogdan Popov e Mattia Huqi, gol felsineo di Tommaso Ebone e poi espulsione in pieno recupero per Petar Markovic, in precedenza espulso anche l’allenatore rossoblu Claudio Rivalta), il Bologna si è rifatto al ritorno con un 2-0 interno firmato dalle reti di Jordi Jaku e Jovan Ivanisevic, nel finale Massimo Pessina aveva parato un rigore a Brayan evitando che i toscani potessero aprire la rimonta.

Il dato curioso su questa sfida è che nessuna delle ultime 11 partite è finita pari: sei vittorie dell’Empoli e cinque del Bologna, il segno X più recente è un 1-1 dell’aprile 2014 con i timbri Diego Frugoli, su calcio di rigore a favore dei toscani, e Riccardo Benatti. Stasera il pareggio favorirebbe il Bologna per la migliore posizione in classifica, e scopriremo davvero tra poco quello che succederà in campo: possiamo finalmente metterci comodi e lasciare che a parlare siano i protagonisti di questo delicatissimo spareggio per rimanere nel campionato 1, è davvero tutto pronto perché la diretta Bologna Empoli Primavera prenda il via! (agg. di Claudio Franceschini)

BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA, POTREBBERO SERVIRE I RIGORI

In campo martedì 27 maggio 2025, a partire dalle ore 17:00, per la diretta Bologna Empoli Primavera. Presso il Centro Sportivo Crespellano i rossoblu e gli azzurri stanno per scendere in campo al fine di decidere chi potrà continuare a giocare nel campionato Primavera 1 anche nella prossima annata calcistica 2025/2026. Questa finale playout, che verrà decisa dai calci di rigore al termine dei novanta minuti, più recupero, di gioco regolamentari in caso di punteggio in parità, decreterà quale squadra sarà costretta alla retrocessione.

Una sola compagine raggiungerà dunque la Sampdoria U20 e l’Udinese U20, incapaci di salvarsi durante la stagione regolare e quindi già condannate alla Primavera 2. Nell’ultima giornata i giovani emiliani hanno chiuso il torneo pareggiando per 1 a 1 sul campo della Cremonese U20. E’ andata invece meglio ai toscani guidati dal tecnico Filippeschi, i quali hanno schiantato in trasferta la Juventus U20, la quale ha invece concluso al quinto posto della graduatoria.

DIRETTA BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Bologna Empoli Primavera ci aspettiamo di vedere schieramenti simili a quelli utilizzati dai rispettivi tecnici nell’ultima giornata della stagione regolare. Il 4-3-3 con Pessin, Markovic, Puukko, Lai, Nordvall, Alvarez, Nesi, Tonin, Mazzetti, Byar ed Ivanisevic di mister Colucci dovrebbe subire poche modifiche dopo il pareggio maturato in casa della Cremonese U20. Il modulo 4-4-2 con Versari, Moray, Majdandzic, Falcusan, Mannelli, Huqi, Trdan, Chiucchiuini, Scienza, Tordiglione e Pereira Gravelo sarà invece ancora una volta scelto da mister Filippeschi soprattutto dopo il poker rifilato in trasferta alla Juventus Primavera.

DIRETTA BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA, LE QUOTE

Per chi dovesse essere interessato alle scommesse ecco ora i valori che Admiral Bet assegna ai possibili risultati della diretta Bologna Empoli, la vittoria dei rossoblù è vista come la più probabile e per questo è pagata 1.80, molto più alte ma vicine a loro sono invece la vittoria degli azzurri e il pareggio, la prima infatti è fissata a 3.40 mentre il secondo è ritenuto molto difficile, quasi impossibile, e per questo è dato a 3.90.