DIRETTA BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Bologna Empoli Primavera. Abbiamo ancora un po’ di tempo e questo ci permette di capire chi tra le due formazioni può o meno avere la meglio se osserviamo i trend delle due squadre. Questi ultimi potremmo capirli grazie alle statistiche, perciò non perdiamo altro tempo e vediamo qualche dato: i rossoblu sono una squadra che ragiona molto con il pallone tra i piedi, abbiamo il 52% di possesso palla in media ma questo ci porta anche a vedere che la maggior parte dei passaggi, quasi il 45%, sono orizzontali e quindi non creano superiorità offensiva.

L’Empoli invece preferisce si una struttura basata sul contropiede ma non con i classici cross che attraversano tutta la zona del centrocampo ma bensì si cerca di ragionare con tanti passaggi in maniera strutturata. Ecco che quindi prendono forma il 22% delle reti arrivate dopo almeno dieci tocchi prima del tiro in porta. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Bologna Empoli Primavera, il fischio di inizio è vicino e con esso il nostro commento live. Non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Per vedere la diretta Bologna Empoli Primavera sarà sufficiente connettersi a Sportitalia. Se invece volete seguire la diretta su telefonino o computer potete farlo in streaming video sull’app. o sul sito web di Sportitalia.

ROSSOBLU IN CASA

La diretta Bologna Empoli Primavera, oggi domenica 27 aprile 2025 alle ore 13:00, vede confrontarsi due formazioni a pari punti e con le stesse poche possibilità di salvarsi direttamente ed è probabile che finisca con i playout tra le due.

Il Bologna Primavera, dopo aver vinto tre partite in cinque giornate con Atalanta, Sampdoria e Udinese, i rossoblu hanno perso terreno sulla salvezza pareggiando in casa con il Lecce e perdendo in trasferta col Cesena.

L’Empoli, a pari punti col Bologna e a -8 dalla salvezza, si è data ancora una chance superando il Milan per 1-0 e mettendosi alle spalle tre risultati negativi consecutivi contro Torino, Sassuolo (entrambe perse) e il pari con la Lazio.

FORMAZIONI BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA

Il Bologna Primavera si schiererà secondo il modulo 4-3-3 con Pessina tra i pali, difeso da Puukko, Ivanisevic, Tomasevic e Papazov. A centrocampo invece Jaku, Nordvall e Menegazzo mentre davanti Byar, Castaldo e Ravaglioli.

L’Empoli Primavera invece predilige il 3-5-2 con Vertua in porta, protetto dal terzetto Moray, Falcusan e Mannelli. Nella zona nevralgica del campo Baud, Matteazzi e Baralla con El Biache e Barsotti larghi. In attacco Brayan e Popov.