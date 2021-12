DIRETTA/ Bologna Empoli Primavera (risultato finale 3-0): vittoria targata Paananen!

DIRETTA BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 3-0)

Bologna Empoli Primavera 3-0: vittoria importante e sorprendente dei giovani felsinei, che nel posticipo della 12^ giornata del campionato 1 battono nettamente un Empoli che nelle ultime tre partite ha fatto soltanto un punto, ed è ora pericolosamente vicino alla zona calda della classifica. Dove resta lo stesso Bologna, che però se non altro batte un colpo: dopo aver perso quattro gare in serie i rossoblu tornano al successo – il terzo nel loro campionato – e agganciano il Lecce a quota 10 punti, portandosi a -4 dalla salvezza diretta.

Vittoria netta e senza fronzoli, dicevamo: il Bologna Primavera ha giocato un primo tempo senza infamia e senza lode, ma poi ha cambiato passo dopo l’ora di gioco trovando un grande protagonista in Kasper Paananen. Suo il primo gol che al 63’ ha sbloccato la partita, suo il raddoppio al 76’ minuto; in meno di un quarto d’ora il finlandese ha segnato lo stesso numero di gol che aveva garantito in tutto il campionato. Il Bologna ha poi trovato anche il tris, suggellando così un pomeriggio perfetto: piange l’Empoli, i felsinei da oggi possono sperare un po’ di più. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Empoli Primavera sarà visibile in chiaro per tutti su Sportitalia 61, l’emittente che è “casa” del campionato Primavera 1 offrirà inoltre il servizio di diretta streaming video, disponibile tramite l’app di Sportitalia o sul sito www.sportitalia.com

BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tra pochissimi minuti comincerà Bologna Empoli Primavera, ci resta giusto il tempo quindi di presentare le statistiche di rossoblù e toscani nella prima parte del Campionato Primavera 1 edizione 2021-2022. Per il Bologna sono numeri decisamente negativi, perché i felsinei hanno solamente 7 punti in classifica, frutto finora di due vittorie, un pareggio e ben otto sconfitte nelle prime undici giornate. La differenza reti è in negativo a -9, per il Bologna Primavera infatti abbiamo tredici gol all’attivo a fronte dei ben ventidue invece al passivo finora.

Gli ospiti dell’Empoli Primavera, dal canto loro, fanno decisamente meglio perché hanno invece 17 punti in classifica, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e due sconfitte nelle prime undici giornate. La differenza reti è favorevole per l’Empoli (+7), perché i campioni d’Italia in carica hanno segnato sedici gol e ne hanno incassati nove finora. Adesso però basta numeri e parole, perché a parlare dovrà essere il campo: Bologna Empoli Primavera finalmente comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Bologna Empoli Primavera, possiamo dire qualcosa in più sulla storia piuttosto ricca di questa partita che infatti vanta dal mese di marzo 2007 in poi ben dieci precedenti ufficiali con ben cinque vittorie per l’Empoli, che è in vantaggio nel bilancio di queste sfide più recenti, a fronte di tre pareggi e appena due successi per il Bologna. Va detto però che i rossoblù hanno vinto due delle ultime tre partite e l’Empoli si è invece imposto solo in una delle ultime cinque.

Nello scorso campionato, annotiamo un curioso doppio colpo esterno: venerdì 22 gennaio 2021 il Bologna andò a vincere per 0-2 sul campo dei futuri campioni d’Italia Primavera dell’Empoli, che però replicò pochi mesi dopo andando a vincere in casa del Bologna con un perentorio 1-4 nella partita di ritorno, disputata sabato 8 maggio 2021, che finora è l’ultimo precedente tra le due compagini. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA: OBIETTIVI DIVERSI

Bologna Empoli Primavera, in diretta alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, lunedì 13 dicembre 2021, sarà il primo dei posticipi che ancora mancano per completare il programma della dodicesima giornata del Campionato Primavera 1. Classifica alla mano, possiamo dire che la diretta di Bologna Empoli Primavera metterà di fronte due formazioni con obiettivi differenti: il Bologna annaspa con soli 7 punti, i campioni d’Italia dell’Empoli con 17 punti sono sicuramente più ambiziosi.

Nella scorsa giornata in effetti il Bologna Primavera ha perso per 1-0 il derby emiliano contro il Sassuolo, mentre per l’Empoli c’era stato il pareggio per 1-1 nella super sfida contro l’Atalanta, rivincita della scorsa finale scudetto. I rossoblù sono chiamati a un compito difficile, anche se magari il fattore campo potrebbe aiutare: cosa succederà in Bologna Empoli Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Bologna Empoli Primavera. Per i padroni di casa di Luca Vigiani si può prendere come punto di riferimento un modulo 3–52 con Stivanello, Amey e Motolese nella difesa a tre davanti al portiere Bagnolini; a centrocampo linea a cinque con Arnofoli, Pyyhtiä, Bartha, Urbanski e Annan; infine la coppia d’attacco, formata da Paananen e Raimondo.

La risposta dell’Empoli di Antonio Buscè potrebbe concretizzarsi in una formazione con Hvalic in porta; difesa a quattro davanti a lui, con Boli, Pezzola, Evangelisti e Rizza possibili titolari; in mediana il terzetto composto da Rossi, Asllani e Degli Innocenti; in attacco invece potremmo vedere Fazzini e Logrieco in appoggio alla prima punta Villa.



