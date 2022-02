Diretta/ Bologna Empoli streaming video tv: a metà classifica (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA EMPOLI: EMILIANI FAVORITI!

Bologna Empoli, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Classica sfida a metà classifica tra i felsinei a quota 27 punti e i toscani che sono avanti di 2 lunghezze. Momento no per il Bologna che è arrivato alla sosta con 6 sconfitte nelle ultime 7 partite disputate in campionato, l’ultima nel match in casa del Verona, un ruolino che ha parzialmente vanificato quanto fatto dai rossoblu in un buon inizio di campionato.

Diretta/ Milan Empoli Primavera (risultato finale 3-1) streaming: la chiude Roback

L’Empoli è stato tra le rivelazioni assolute del girone d’andata ma ha a sua volta rallentato nelle ultime settimane, perdendo 2-4 in casa nell’ultimo impegno con la Roma e restando senza vittoria dalla trasferta di Napoli del 12 dicembre scorso. Nel match d’andata l’Empoli ha calato il poker sul Bologna in casa ottenendo una preziosa vittoria per 4-2, ultimo precedente in Emilia il 27 aprile 2019 col Bologna capace di imporsi sui toscani con il punteggio di 3-1.

Diretta/ Fiorentina Bologna Primavera (risultato finale 2-1): Toci è decisivo!

DIRETTA BOLOGNA EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Bologna Empoli di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

DIRETTA/ Empoli Roma (risultato finale 2-4) giallorossi corsari al Castellani

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Bologna Empoli, match che andrà in scena al Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Sinisa Mihajlovic schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Theate; Soriano; Orsolini, Arnautovic. Risponderà l’Empoli allenato da Aurelio Andreazzoli con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Vicario; Stojanovic; S. Romagnoli, Viti, Fiamozzi; Zurkowski, Benassi, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Empoli al Renato Dall’Ara di Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.



© RIPRODUZIONE RISERVATA