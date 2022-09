DIRETTA BOLOGNA EMPOLI/ Video streaming tv: Manuel Volpi sarà l’arbitro

DIRETTA BOLOGNA EMPOLI: L’ARBITRO

La diretta di Bologna Empoli sarà affidata al fischietto di Manuel Volpi, mentre come guardalinee figurano Di Monte e Massara, ultimo arbitro in campo il quarto uomo Piccinini. Completano poi il reparto arbitrale in sala Var Nasca e Del Giovane. Il giovane arbitro di Arezzo ha una grandissima determinazione, chi conosce bene Manuel Volpi lo definisce in questo modo. Non solo grandi dote tecniche ma anche una grande voglia di arrivare e l’esordio in serie A a soli 30 anni ne è la dimostrazione visto che grandi arbitri italiani come Rizzoli o Rocchi sono arrivati ad arbitrare nella massima serie quando ne avevano già 31.

Il suo arrivo in serie A è stato molto apprezzato dalla sezione aretina visto che erano 12 anni (prima del suo esordio) che un arbitro di Arezzo (Bertini era stato l’ultimo nella stagione 2006-2007) non aveva arbitrato un match della massima serie. In 17 presenze in Serie A Volpi ha già tirato fuori la bellezza di 75 cartellini, sintomo di come l’arbitro tenda a usare spesso i cartellini per mantenere l’ordine all’interno del rettangolo da gioco. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BOLOGNA EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Bologna Empoli non verrà trasmetta in televisione sui canali satellitari in quanto non si trova tra le partite inserite nel palinsesto di Sky Sport per questa settima giornata di Serie A.

È per questo motivo che l’unico modo per seguire la diretta di Bologna Empoli sarà in video streaming tramite la piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti dell’intera programmazione del massimo campionato di calcio. Coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento con l’emittente potranno vedere l’evento su smart tv, smartphone, tablet o computer. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match inoltre tramite Sky Q.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Bologna Empoli rappresenta una delle prime battute della settima giornata del campionato di Serie A: le due squadre si affronteranno sabato 17 settembre allo Stadio Dall’Ara a partire dalle ore 15.00. La partita si preannuncia abbastanza equilibrata, dato che in questo avvio di stagione entrambe hanno avuto qualche difficoltà, tanto che i rossoblù hanno già optato per l’esonero dell’allenatore di Sinisa Mihajlovic con il subentrato Thiago Motta che è arrivato soltanto pochi giorni fa.

La classifica in tal senso vede gli emiliani a quota 6 al dodicesimo posto, mentre i toscani al quota 4 al sedicesimo. In occasione dello scorso turno il Bologna ha ottenuto una vittoria a sorpresa contro la Fiorentina. Per l’Empoli invece è arrivata la sconfitta casalinga contro la Roma, avversario certamente ostico. In questo caso la partita sarà più alla pari ed entrambe avranno voglia di trovare un risultato utile.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Bologna Empoli danno informazioni preziose su quelli che saranno gli schieramenti delle due squadre nella settima giornata di Serie A, soprattutto per quel che concerne i rossoblù, dato che sarà la prima partita del nuovo tecnico Thiago Motta. Il mister, che ha tutti a disposizione ad eccezione degli infortunati Soumaoro e Sansone, probabilmente tenderà a confermare il modulo del 3-4-1-2. L’undici titolare dovrebbe essere questo: Skorupski; Lucumì, Medel, Posch; De Silvestri, Moro, Schouten, Cambiaso; Soriano; Barrow; Arnautovic.

Per quanto riguarda gli ospiti, invece, il tecnico Paolo Zanetti dovrà fare a meno dello squalificato Akpa Akpro e degli infortunati Tonelli, Baldanzi, Cambiaghi e Destro. La formazione dunque sarà obbligatoriamente rimaneggiata. Questo il possibile 4-3-1-2: Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Parisi; Bandinelli, Marin, Haas; Pjaca; Satriano, Lammers.

QUOTE BOLOGNA EMPOLI

Le quote della diretta Bologna Empoli rivelano che secondo i bookmakers la partita sarà piuttosto equilibrata, con un piccolo vantaggio a favore della squadra del neo-tecnico Thiago Motta. Andiamo a vedere quelle offerte dall’agenzia di scommesse Sisal. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 2.15. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è fissato invece a 3.30. Il pareggio, con il segno X, si trova infine a 3.50.











