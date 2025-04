DIRETTA BOLOGNA EMPOLI (RISULTATO FINALE 2-1): FELSINEI IN FINALE DI COPPA ITALIA DOPO 51 ANNI!

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, il Bologna supera l’Empoli 2-1 al Dall’Ara e conquista l’accesso alla finale, dove affronterà il Milan il 14 maggio a Roma. Forte del netto successo dell’andata, la squadra di Italiano sblocca subito il match con Fabbian al 7’, ma l’Empoli reagisce e pareggia al 33’ con Kovalenko. Nella ripresa, i rossoblù spingono alla ricerca del colpo decisivo, trovandolo all’87’ con un colpo di testa vincente di Dallinga. Il Bologna torna così a giocarsi una finale di Coppa Italia a distanza di 51 anni. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE DIRETTA BOLOGNA EMPOLI, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Bologna Empoli vi basterà collegarvi su Canale 5, dove potrete assistere al match in chiaro. Per quanto riguarda la diretta streaming invece dovrete fare affidamento su Mediaset Infinità.

Al 17’ l’Empoli opera due cambi: D’Aversa sostituisce Ebuehi con Gyasi e Bacci con Henderson. Al 24’ il Bologna va vicino al gol con un ottimo filtrante di Fabbian per Dominguez, il quale però perde il tempo per la conclusione permettendo a Seghetti di chiudere lo spazio. Due minuti più tardi anche Italiano interviene dalla panchina: fuori Fabbian per fare spazio a Pobega, mentre Pedrola prende il posto di Cambiaghi. Al 28’ è ancora Dominguez a sfiorare il vantaggio: l’argentino si coordina bene al limite dell’area e calcia con forza, ma il tiro si alza sopra la traversa. (agg. di Fabio Belli)

A inizio ripresa, il Bologna effettua due cambi: fuori Orsolini e Lucumi, dentro Dominguez ed Erlic. Anche l’Empoli opera una doppia sostituzione: Marianucci lascia il posto a Goglichidze, mentre Colombo subentra a Solbakken. All’11’, Dominguez inventa per Cambiaghi, che si inserisce bene ma è costretto a concludere di punta, senza centrare la porta. Poco dopo, Sambia interviene in netto ritardo su Lykogiannis: l’arbitro estrae il cartellino giallo, decisione confermata anche dopo il check del VAR, sebbene l’intervento avrebbe potuto giustificare il rosso diretto. (agg. di Fabio Belli)

Al 33’ l’Empoli trova il pareggio: Sambia si libera elegantemente di Lykogiannis con un sombrero e serve Solbakken, il cui tiro centrale viene respinto da Ravaglia. Sulla corta deviazione si avventa Kovalenko, che da pochi passi insacca senza problemi. Al 41’ il Bologna prova a rispondere: Dallinga protegge bene il pallone e serve Lykogiannis sulla fascia, ma il cross del greco viene mal controllato da Fabbian, che spreca una potenziale occasione. Nei minuti di recupero, Orsolini finisce sul taccuino dell’arbitro con un’ammonizione per una trattenuta evidente su Cacace. (agg. di Fabio Belli)

Al 15’ il Bologna sfiora il raddoppio: su una spizzata di Lucumi, Dallinga si avventa sul pallone a pochi passi dalla porta, ma Seghetti si oppone con un grande intervento d’istinto. Al 19’ l’Empoli risponde con un tiro dal limite di Solbakken, che però non impensierisce Ravaglia, bravo a bloccare in due tempi. Arrivano intanto i primi cartellini gialli: ammonito De Sciglio per un fallo tattico su Cambiaghi, seguito poco dopo da Marianucci, sanzionato per un intervento falloso su Fabbian. Al 22’ un errore in uscita dello stesso De Sciglio regala palla a Dallinga, che serve Cambiaghi, ma Tosto lo chiude in angolo con un intervento puntuale. Il Bologna gestisce il ritmo con calma, coinvolgendo anche Ravaglia nella costruzione dal basso. (agg. di Fabio Belli)

Al 4’ minuto, il Bologna si rende pericoloso con un colpo di testa del capitano sugli sviluppi di un corner di Moro, ma la conclusione non centra la porta. Tre minuti dopo, i rossoblù trovano il vantaggio: Moro si libera di Bacci e serve un cross morbido sul secondo palo, dove Fabbian svetta in anticipo su Seghetti e firma l’1-0. Al 9’, Cambiaghi costruisce una buona azione rifinita da Lykogiannis, il cui tiro impegna il portiere dell’Empoli, costretto a deviare in angolo. Al 12’ l’Empoli prova a reagire: Konate lancia in profondità Solbakken che scappa via a Lucumi ma conclude fuori con un esterno. Al 14’ Dallinga guida un contropiede per il Bologna, ma Marianucci chiude al momento della conclusione e devia in angolo. (agg. di Fabio Belli)

Sulla carta non ci dovrebbe essere partita nella diretta Bologna Empoli, innanzitutto a causa del successo per 0-3 dei rossoblù nella partita d’andata in Toscana, che ovviamente rende il Bologna vicinissimo alla finale di Coppa Italia, che manca agli emiliani dal 1974. Per l’Empoli sarebbe invece la prima di sempre, ma evidentemente i pensieri sono altri: appena 25 punti in classifica mettono gli azzurri a forte rischio retrocessione, il gap è addirittura di 35 lunghezze rispetto a un fantastico Bologna che con i suoi 60 punti è invece in piena lotta per la seconda qualificazione consecutiva in Champions League. Le vittorie sono 16-4 per il Bologna, le sconfitte invece 16-5 per l’Empoli: le differenze sono clamorose sotto ogni punto di vista.

Evidenziamo n particolar modo il dato dei gol segnati perché quelli del Bologna sono esattamente il doppio (52-26) rispetto a quelli realizzati dalla squadra toscana; insomma, tutto sembra essere ciò scritto, ma adesso leggiamo le formazioni ufficiali e poi scopriremo che cosa ci riserverà la diretta Bologna Empoli… BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, N. Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Ebuehi, Kovalenko, Bacci, Sambia; Solbakken, Cacace; I. Konaté. Allenatore: Roberto D’Aversa (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Un ritorno che appare scontato, anche se nel calcio mai dire mai. La diretta Bologna Empoli si giocherà giovedì 24 aprile 2025 alle ore 21:00 e i felsinei partono con un ottimo vantaggio di ben tre reti a zero, maturato al Castellani.

Come detto, il 3-0 del primo round ha indirizzato nettamente il doppio confronto dalla parte del Bologna. Vantaggio iniziale di Orsolini al 23esimo e doppietta di Dallinga al 29′ e 51′ per la gioia dei tifosi dei rossoblu in casa dell’Empoli.

Servirà dunque un’impresa ai limiti dell’impossibile per quanto riguarda i biancazzurri che in tutto ciò non stanno vivendo un bel periodo in campionato con 18 partite di fila senza vincere, Il Bologna invece è reduca dalla pesantissima vittoria sull’Inter.

Il Bologna scenderà in campo col 4-2-3-1. Ravaglia in porta, difesa a quattro composta da Holm, Beukema, Lucumi e Miranda. In mediana Ferguson e Freuler mentre Orsolini, Odgaard e Aebischer supporteranno Dallinga..

L’Empoli invece replicherà con l’assetto tattico 3-4-2-1. Seghetti tra i pali, protetto da De Sciglio, Marianucci e Pezzella. Agiranno da esterni Gyasi e Cacace con Sambia e Kovalenko a centrocampo. Solbakken e Fazzini giocheranno dietro a Colombo.

La vittoria del Bologna è offerta a 1.44 mentre il 2 fisso per l’Empoli a 7.50 con il pareggio a 4.33. Segno Gol a 2.25 e No Gol a 1.57.