Diretta Bologna Entella/ Streaming video tv: amichevole al centro Niccolò Galli

Bologna Reggina va in scena al centro tecnico Niccolò Galli: alle ore 15:00 di sabato 12 settembre le due squadre si affrontano in un’amichevole estiva in preparazione all’inizio della stagione ufficiale, ormai imminente. I felsinei hanno sognato l’Europa nell’ultimo campionato, hanno comunque concluso in maniera positiva e si sono nuovamente affidati a Sinisa Mihajlovic, che ora spera di portare la squadra ad un livello superiore. Ha invece cambiato l’Entella, dopo aver raggiunto in Serie B una salvezza piuttosto sofferta: Roberto Boscaglia è andato a Palermo e così i biancazzurri hanno chiamato Bruno Tedino, che proprio in rosanero aveva avuto una corsa non eccezionale e si è fatto notare in particolar modo a Pordenone. Come sempre l’obiettivo è quello di prendersi un posto nei playoff, chiaramente dopo aver blindato la permanenza in categoria. Aspettiamo allora che la diretta di Bologna Entella prenda il via, nel frattempo possiamo fare una valutazione su quelle che possono essere le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Una buona notizia per tutti gli appassionati e i tifosi: la diretta tv di Bologna Entella, come comunicato dalla società emiliana, sarà trasmessa sui canali di Sky Sport. Almeno gli abbonati potranno dunque assistere a questo test amichevole e, in assenza di un televisore, potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video fornito a tutti i clienti senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ENTELLA

Difficile ipotizzare a bocce ferme quali possano essere le probabili formazioni di Bologna Entella. Nel 4-2-3-1 di Mihajlovic possiamo provare a schierare Corbo e Calabresi a protezione di Skorupski con due terzini che possono essere Ibrahima Mbaye e Dijks, al centro del campo Svanberg può agire al fianco di Donsah – tornato dal prestito – ma vanno considerati anche Michael e Schouten, così come Gary Medel. Falletti sulla trequarti, poi i giovani Cangiano e Juwara esterni con Musa Barrow davanti: le scelte potrebbero essere queste ma sicuramente ci saranno tante staffette tra un tempo e l’altro.

Così ovviamente nell’Entella, che Tedino può schierare con modulo speculare: avanti al 2001 Alessandro Russo proviamo a piazzare Nagy – ex della partita – e Bonini arrivato in prestito proprio dal Bologna, De Col (o Cléùr) e il nuovo arrivato Pavic sulle fasce, in mezzo al campo potremmo avere Settembrini e Andrea Paolucci a formare la catena mediana con l’avanzamento sulla trequarti di Nizzetto. Attenzione però a Cardoselli e Brescianini, che sicuramente avranno spazio; davanti, Schenetti sarebbe il trequartista stretto tra Currarino e appunto Nizzetto che si allargherebbe; Matteo Mancosu o Alejandro Rodriguez il centravanti.



