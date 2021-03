Diretta/ Bologna Fiorentina Primavera, streaming video tv: operazione rimonta

DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA PRIMAVERA: A CACCIA DEL RISCATTO

Bologna Fiorentina Primavera, in diretta domenica 21 marzo 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Biavati, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Operazione rimonta per due squadre che al momento restano attardate in classifica, vale per il Bologna che non vince da 7 partite consecutive, match in cui i felsinei sono riusciti a raccogliere solamente 3 punti. Il calendario non ha di certo dato una mano ai rossoblu, avendoli costretti ad affrontare le prime due della classe contro cui sono arrivate sconfitte con identico punteggio, 0-1 sia contro l’Inter sia contro la Roma e Bologna al momento appaiato proprio alla Fiorentina a quota 17 punti, al confine della zona play out. Anche i viola hanno rallentato nelle ultime partite, una sconfitta contro la Sampdoria e poi un 1-1 interno contro il Sassuolo, soprattutto in trasferta la formazione toscana ha faticato nelle ultime settimane, anche se particolarmente importante era stato il colpo esterno del 20 febbraio scorso contro un’altra pretendente alla salvezza, il Torino.

DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Fiorentina Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Bologna e Fiorentina Primavera presso il Centro Sportivo Biavati. I padroni di casa allenati da Luciano Zauri scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Molla; Arnofoli, Milani, Khailoti, Montebugnoli; Viviani, Farinelli, Roma; Rocchi, Vergani, Rabbi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alberto Aquilani con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Fiorini; Ghilardi, Chiti, Frison; Milani, Bianco, Neri, Corradini, Pierozzi; Munteanu, Spalluto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Bologna e Fiorentina Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.80 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.40 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.85 volte la posta scommessa.

