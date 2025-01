DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA PRIMAVERA: UN BEL POSTICIPO

Altra sfida assolutamente da non perdere quella che andremo a vedere nella diretta Bologna Fiorentina Primavera, match che si giocherà per la 22esima giornata del campionato giovanile e che ha l’ora X fissata per oggi 27 gennaio alle ore 16.00. Cosa dire che non sia stato ancora detto sulla Viola? Un campionato fino a questo momento da incorniciare con un terzo posto che l’anno scorso sembrava impossibile da pronosticare, oggi con una vittoria e con il favore degli altri campi si potrebbe addirittura ambire al primato.

Due vittorie di fila per arrivare ad oggi per la Fiorentina, una d lustro nel campo rossonero del Milan che si deve arrendere per 1-0, stesso risultato poi contro l’Udinese in una partita tutt’altro che semplice nonostante siano ai due estremi della classifica. Il Bologna invece non sta vivendo un campionato cosi fortunato, anzi si trova in zona retrocessione e l’ambiente non riesce ad invertire la rotta. Il progetto sembra ancora lontano dalle idee di Saputo, che è costretto a vedere la sua cantera al 19esimo posto in classifica. I rossoblu invece vengono da un pareggio nell’ultimo turno contro la Juventus per 2-2. Una vittoria oggi darebbe sicuramente morale.

DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Come per tutti gli appuntamenti del calcio giovanile di questo campionato, anche la diretta Bologna Fiorentina Primavera in tv sarà trasmessa in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. L’emittente anche per quest’anno detiene i diritti delle partite del primo campionato di Primavera che trasmetterà anche sul proprio sito in streaming, quindi c’è solo l’imbarazzo della scelta per vedere questo entusiasmante match questo pomeriggio.

BOLOGNA FIORENTINA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

La nostra analisi continua e questa volta si parla delle probabili formazioni della diretta di Bologna Fiorentina Primavera, un match che potrebbe nascondere molte sorprese anche in chiave umanitaria con delle scelte non facili per i due tecnici. Iniziamo ovviamente da chi farà gli onori di casa, con i rossoblu che dovrebbero scegliere uno tra Castillo e Ebona in attacco, i due hanno caratteristiche simili e vengono spessi alternati dal tecnico ma attenzione perché spesso chi comincia la partita non è lo stesso che la finisce, quindi ci potrebbe essere spazio per entrambi.

Mentre invece in porta non dovrebbe essere messo in discussione Happonen. Passando invece alla Viola abbiamo Balbo che dovrebbe giocare sulla fascia bassa di destra, abbinando sia un ottimo dribbling sia una buona tecnica di base ad una struttura fisica che ricorda quella di un difensore centrale. Confermato invece in attacco Caprini che è quello con più minuti in quel ruolo.

BOLOGNA FIORENTINA PRIMAVERA, LE QUOTE

Passiamo come di consueto all’ultima analisi della diretta di Bologna Fiorentina Primavera, ovvero le quote che dovrebbero farci capire dove pendono i bookmakers come ago della bilancia di una partita che sembra già scritta. Infatti sul sito di Better abbiamo una quota di 1,1 sulla Viola, che quindi anche secondo i loro esperti è la squadra che dovrebbero avere vita facile quest’oggi. Invece il Bologna si deve accontentare di un valori di 2,2. Davvero molto alto. Invece il segno X che darebbe il pareggio alle due squadre è di 1,8.