Diretta Bologna Fiorentina Primavera, streaming video tv: i due club ritornano in campo sperando di fare bottino pieno (18 ottobre 2025)

DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA PRIMAVERA

Alla ricerca di riscatto dopo un ultimo weekend più complicato del previsto. La diretta Bologna Fiorentina vedrà sfidarsi i rossoblu reduci dal ko col Genoa e i Viola incappati in un inaspettato pari con il Verona in questo sabato 18 ottobre 2025 alle ore 15:00.

Il Bologna ha una striscia negativa aperta di due sconfitte consecutive considerando Atalanta e appunto Genoa. In precedenza erano arrivate comunque tre vittorie in cinque giornate ovvero quelle contro Lecce, Napoli e Juventus.

La Fiorentina invece sta vivendo una stagione ancora più positiva come testimonia una sola sconfitta (Roma) e ben quattro successi tra Torino, Inter, Lecce e Monza. Da evidenziare anche due pareggi, quelli con Genoa e Verona.

DOVE VEDERE DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Bologna Fiorentina Primavera potrete farlo gratuitamente attraverso Sportitalia, canale 60. Discorso analogo per la diretta streaming offerta dall’applicazione di Sportitalia.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FIORENTINA PRIMAVERA

Il Bologna si schiererà secondo il modulo 4-3-3 con Happonen in porta, difeso da Nesi, Francioli, Tomasevic e Papazov. A centrocampo Toroc, Nrodvall e Lai mentre a comporre l’attacco ecco Negri, Armanini e Ferrari a chiudere il reparto.

La Fiorentina risponde con il 3-4-2-1 con Leonardelli tra i pali, protetto dal terzetto Kouadio, Rospo e Balbo. Agiranno da esterni Trapani a destra e Mazzeo a sinistra con Montenegro-Bonanno in mediana. Angiolini e Jallow supporteranno Braschi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BOLOGNA FIORENTINA PRIMAVERA

Il successo della Fiorentina è offerto dai bookmakers a 2.20, più basso sia dell’1 fisso per il Bologna a 2.75 che del pareggio a 3.55. Gol e No Gol rispettivamente a 1.52 e 2.25.

