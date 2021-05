Diretta Bologna Fiorentina/ Streaming video DAZN: rossoblu per il riscatto (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA: MIHAJLOVIC VUOLE IL RISCATTO

Bologna Fiorentina, diretta dall’arbitro Dionisi, è la partita in programma oggi, domenica 2 maggio 2021 tra le mura dello Stadio Dall’Ara: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Nella 34^ giornata della Serie A è match prestigioso in terra emiliana tra due squadre che pure forse non hanno molto da chiedere a questo finale di stagione. Padroni di casa saranno i rossoblu di Mihajlovic, che vantano una comoda 12^ posizione in classifica, che li mette a riparo da ogni pericolo: pure ai felsinei oggi non mancheranno le giuste motivazioni, se ricordiamo che hanno alle spalle in pesante 5-0 subito contro l’Atalanta nell’ultimo turno, ancora da vendicare.

Per la Fiorentina, spicca invece oggi la 14^ posizione in classifica con 34 punti, non ancora sufficienti per garantire la matematica salvezza: la squadra di Iachini non pare oggi particolare pericolo, ma sarebbe bene non abbassare l’attenzione, anche dopo il buon pari rimediato contro la Juventus solo pochi giorni fa.

DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Fiorentina è trasmessa da DAZN, ma potrà essere seguita anche dai clienti Sky che abbiano sottoscritto il loro abbonamento da almeno tre anni: essi dovranno selezionare il canale DAZN1, al numero 209 del decoder. In alternativa ovviamente la partita sarà visibile con il consueto servizio di diretta streaming video, in questo caso gli abbonati DAZN potranno installare la piattaforma su PC, tablet e smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per disegnare le probabili formazioni della diretta tra Bologna e Fiorentina, sia Mihajlovic che Iachini dovranno fare attenzione a diversi giocatori acciaccati e casi dubbi che registrano alla vigilia della 34^ giornata della Serie A. Per il 4-2-3-1 rossoblu ecco che rimane in dubbio in difesa dal primo minuto Tomyasu: se il giapponese dovesse farcela, oggi farà compagnia dal primo minuto a Danilo, Soumaro e a De Silvestri nel reparto, altrimenti si farà avanti Mbaye. A centrocampo sarà poi spazio dal primo minuto per Poli e Svanberg (Schouten è squalificato), mentre sulla linea della trequarti non potrebbe mancare Soriano. Per l’attacco del Bologna si monitorano le condizioni di Sansone: se l’esterno non dovesse farcela sparano Barrow a Skov Olsen a sostenere la prima punta Palacio.

Spazio al 3-5-2 per la Viola di Mister Iachini, che spera di ritrovare dal primo minuto Martinez Quarta, per completare lo schieramento in difesa com Pezzella e Milenkovic. A centrocampo vi sono ottime chance di rivedere dal primo minuto Bonaventura, che dunque spingerebbe verso la panchina uno tra Amrabat e Pulgar: sull’esterno non mancheranno Biraghi e Caceres. Nessuno dubbio poi in attacco, dove titolari inamovibili saranno per la Fiorentina Vlahovic e Ribery.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida di Serie A non ci pare semplicissimo fissare un pronostico netto per l’esito del match al Dall’Ara. Il portale di scommesse Snai concede però il suo favore ai toscani: nell’1×2 del match la vittoria della Fiorentina è stata data a 2.50, contro il più alto 2.90 segnato per il successo del Bologna mentre il pari paga la posta a 3.20.

