Diretta/ Bologna Fiorentina streaming video tv: derby dell’Appennino (Primavera)

DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA

Bologna Fiorentina, sabato 30 aprile 2022 alle ore 12.00 presso il Centro Sportivo Biavati, sarà una sfida valida per la 32^ giornata di Primavera 1. Classico derby dell’Appennino con le due squadre che stanno attraversando momenti diversi. In calo la Fiorentina che resta comunque saldamente in zona play off anche dopo l’ultima sconfitta contro il Napoli. I Viola mantengono comunque 5 punti di vantaggio sulla Sampdoria settima, un’ottima dote a sole tre giornate dalla fine della regular season.

Dall’altra parte il Bologna con tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato ha saputo risollevarsi dalla zona bollente della classifica. L’ultimo 1-4 in casa del Milan è stato probabilmente il successo della svolta per i felsinei, ora a +5 sulla zona play out. All’andata Fiorentina vincente in casa 2-1 sul Bologna, reti decisive per i Viola messe a segno da Seck e Toci.

DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Fiorentina Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Fiorentina Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Biavati. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bagnolini; Amey, Stivanello, Urbanski, Raimondo; Pagliuca, Rocchi, Pyyhtia, Motolese; Wallius Kalle, Anna. Risponderà la Fiorentina allenata da Alberto Aquilani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Andonov; Biagetti, Krastev, Romani; Egharevba, Bianco, Corradini, Neri, Distefano; Capasso, Toci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Fiorentina Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











