Presentazione della diretta Bologna Friburgo, analisi delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA BOLOGNA FRIBURGO (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Bologna Friburgo, partita ricca di emozioni in teoria ma sarà cosi anche da un punto di vista statistico? Scopriamolo insieme con la nostra classica rubrica. Il Bologna si presenta con numeri solidi in campionato: possesso medio del 53%, precisione nei passaggi all’83% e un xG di 1.35, con circa 13 tiri a partita (5 nello specchio). In difesa i rossoblù concedono 10 conclusioni a gara, ma solo 3 nello specchio, segno di una fase arretrata organizzata. Un dato interessante riguarda i cartellini: 2.1 gialli di media, frutto di un gioco intenso ma corretto. Il Friburgo, invece, costruisce meno (49% di possesso, 79% di precisione) ma ha un xG simile, 1.30, grazie a un calcio più verticale: 12 tiri di media, con il 15% di realizzazione.

I tedeschi guadagnano più corner (6 a partita contro i 4 del Bologna), ma subiscono più falli, con oltre 3 gialli a gara. Ne viene fuori un confronto tra la pulizia tecnica e la solidità del Bologna e la fisicità più diretta del Friburgo. Ci sarà da divertirsi non c’è che dire, vi attendiamo per il commento live della diretta di Bologna Friburgo, il fischio di inizio sta per cominciare! BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, L. Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. Allenatore: Julian Schuster (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Bologna Friburgo streaming video, dove vedere la partita

La diretta Bologna Friburgo è una delle tante sfide che avranno il loro inizio alle 18.45 e che saranno trasmesse tutte in contemporanea dalle reti di Sky Sport, gli abbonati al servizio quindi potranno sintonizzarsi ai canali Sky Sport Arena, Sky Sport (canale 253) per il singolo evento, e Sky Sport Mix e Sky Sport (canale 251) per la Diretta Gol.

Bologna Friburgo, tedeschi habitué della competizione

In apertura della seconda giornata della League Phase di Europa League ci sarà la diretta Bologna Friburgo allo Stadio Renato Dall’Ara, sfida tra due squadre che non partono tra le favorite ma che possono essere delle mine vaganti per tutti, soprattutto nel caso riescano a ritrovare la forma degli ultimi anni, i rossoblù infatti dopo due anni con grandi successi non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi con troppe sconfitte, come quella all’esordio europeo per 1-0 in casa dell’Aston Villa, e pareggi, l’ultimo il 2-2 in casa con il Lecce.

Per i tedeschi invece l’esordio della scorsa settimana è stato positivo visto che sono arrivati i primi 3 punti nella vittoria 2-1 contro il Basilea, e anche in Bundesliga la stagione è in linea con le aspettative di inizio anno nonostante sia stato ottenuto solo un ottavo posto fino a questo momento della stagione dopo il pareggio 1-1 contro l’Hoffenheim.

Bologna Friburgo, probabili formazioni

Per affrontare la diretta Bologna Friburgo Vincenzo Italiano dovrebbe scegliere di apportare alcune modifiche rispetto agli undici scesi in campo nell’ultimo weekend per cercare di ottenere i primi punti, fondamentali per il prosieguo della competizione, il modulo scelto sarà il 4-2-3-1 con Skorupski in porta, Zortea, Vitik, Lucmi e Lykogiannis in difesa, Freuler e Ferguson in mediana, Bernardeschi, Odgaard e Orsolini sulla trequarti e Castro da solo in attacco. Per il suo 4-2-3-1 invece Julian Schuster dovrebbe scegliere Atubolu come portiere, Kubler, Ginter, Jung e Gunter come difensori, Eggestein e Osterhage come mediani, Beste, Manzambi e Grifo come trequartisti e Adamu come attaccante.

Bologna Friburgo, quote e pronostico finale

La diretta Bologna Friburgo si prospetta essere una sfida molto interessante ed emozionante visto che entrambe sono squadre di ottimo livello e che ormai da qualche anno competono nelle competizioni europee, secondo Sisal i favoriti sono i rossoblù per via dell’appoggio che riceveranno dal loro pubblico e dalla grande voglia che avranno di ottenere i primi punti in classifica, e che hanno portato la quota della vittoria ad essere pari a 1.95. La vittoria dei tedeschi invece è considerato il risultato più difficile da vedere alla fine dei 90 minuti tanto che è stato fissato a 3.70, il pareggio però non si distacca molto visto che gli è stato affidato un valore di 3.50.