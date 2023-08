DIRETTA/ Bologna Frosinone Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (27 agosto 2023)

DIRETTA BOLOGNA FROSINONE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere la diretta di Bologna Frosinone Primavera. Possiamo ricordare che l’anno scorso i giovani felsinei sono stati abbastanza competitivi per un posto nei playoff, ma non l’hanno ottenuto: hanno infatti chiuso all’ottavo posto in compagnia dell’Empoli, staccati di 6 lunghezze dalla sesta posizione e con anche l’Inter di mezzo. Per il Bologna, il miglior marcatore della stagione era risultato essere l’ottimo Antonio Raimondo, autore di 15 gol sui 49 totali della squadra rossoblu. Il Frosinone aveva sognato, piazzandosi nelle prime quattro per buona parte della stagione.

Alla fine però il calo era stato evidente, tanto da far chiudere i ciociari (comunque positivi, va detto) in decima posizione con 47 punti, soprattutto con un attacco non straordinario (46 reti) e Simone Condello capocannoniere a quota 11. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di vivere questa interessante partita d’esordio per le due squadre: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, qui è davvero tutto pronto e la diretta di Bologna Frosinone Primavera può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BOLOGNA FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Frosinone Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Bologna Frosinone Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solo Calcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

BOLOGNA FROSINONE PRIMAVERA: INIZIA IL CAMPIONATO!

Bologna Frosinone, in diretta domenica 27 agosto 2023 alle ore 16.30 presso il Centro Tecnico Nicolò Galli di Casteldebole sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato Primavera 1. Ciociari desiderosi di confermarsi dopo l’ultima stagione in cui sono stati una delle rivelazioni del torneo. Addirittura in lizza per il primato, il calo nel girone di ritorno ha costretto il Frosinone a uscire anche dalla zona play off, ma l’impressione generale è stata ottima.

Il Bologna ha chiuso invece con una goleada a Cesena un campionato tranquillo, chiuso non troppo lontano rispetto alla zona play off e in cui comunque i felsinei hanno dimostrato di saper tenere testa anche alle grandi della competizione. Il 3 marzo scorso il Frosinone ha vinto 0-2 l’ultima sfida in casa del Bologna, i felsinei non battono in casa i ciociari nel campionato Primavera dall’1-0 dell’11 febbraio 2017, quando il torneo era ancora suddiviso in tre gironi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FROSINONE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Frosinone Primavera, match che andrà in scena al Centro Tecnico Nicolò Galli di Casteldebole. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gasperini; Baroncioni, Mercier, Zilio, Amey; Menegazzo, Rosetti, Byar; Ebone, Ravaglioli, Anatriello. Risponderà il Frosinone allenato da Angelo Adamo Gregucci, vedremo con quale formazione rinnovata i ciociari si presenteranno all’appuntamento, avendo aperto un nuovo ciclo dopo il cambio della guardia in panchina tra Giorgio Gorgone e Gregucci.

BOLOGNA FROSINONE PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Frosinone Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

