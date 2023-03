Diretta Bologna Frosinone Primavera/ Streaming video tv: per i playoff

DIRETTA BOLOGNA FROSINONE PRIMAVERA: ENTRAMBE IN FORMA…

Bologna Frosinone Primavera, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, venerdì 3 marzo 2023, sarà il primo anticipo che aprirà il programma della ventiduesima giornata del Campionato Primavera 1, quinto turno del girone di ritorno del massimo torneo giovanile del calcio italiano. Un rapido sguardo alla classifica ci aiuta a capire che la diretta di Bologna Frosinone Primavera sarà un delicato scontro diretto per i playoff, con i rossoblù felsinei che sono nel terzetto di squadre al quarto posto con 37 punti e gli ospiti ciociari che sono settimi, ma in realtà con un solo punto di distacco e quindi con l’obiettivo del sorpasso.

Bologna e Frosinone Primavera sono due bellissime realtà del campionato 2022-2023 e stanno facendo sicuramente meglio di quanto si potesse pensare nella scorsa estate, inoltre arrivano entrambe da vittorie nella scorsa giornata del torneo. Per la precisione, il Bologna aveva vinto per 0-2 sul campo dell’Udinese per ottenere il terzo successo consecutivo, mentre il Frosinone con il colpaccio per 0-1 in casa del Napoli ha posto fine a due sconfitte consecutive, un piccolo passaggio a vuoto che comunque nulla toglie all’ottimo campionato dei ciociari. Le premesse sono decisamente stuzzicanti, che cosa ci dirà la diretta di Bologna Frosinone Primavera?

BOLOGNA FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Frosinone Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai da anni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Bologna Frosinone Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FROSINONE PRIMAVERA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Bologna Frosinone Primavera. I padroni di casa felsinei allenati da Luca Vigiani potrebbero scendere in campo secondo il modulo 4-3-2-1 e con questi possibili undici titolari: Franzini in porta; davanti a lui i quattro difensori Wallius, Stivanello, Mercier e Corazza; a centrocampo ecco il terzetto composto da Maltoni, Bynoe e Rosetti; infine, nel reparto offensivo avremmo Anatriello e Urbanski sulla trequarti, a supporto del centravanti Raimondo.

La risposta di mister Giorgio Gorgone e del suo Frosinone Primavera dovrebbero invece concretizzarsi nel modulo 4-3-3 e indichiamo questi possibili undici titolari: il portiere Palmisani e davanti a lui i quattro difensori Kamensek-Pahic, Maura, Maestrelli e Rosati; a centrocampo invece i tre titolari dovrebbero essere Cangianiello, Peres e Milazzo; infine il tridente d’attacco dovrebbe vedere le due ali Afi e Condello ai fianchi della prima punta Selvini.











