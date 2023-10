DIRETTA/ Bologna Frosinone video streaming tv: oggi sarà il quinto incrocio (Serie A, 21 ottobre 2023)

DIRETTA BOLOGNA FROSINONE: I TESTA A TESTA

La diretta di Bologna Frosinone ci consegna una partita che non ha troppi precedenti: in Serie A ne contiamo solo quattro che sono anche tutti quelli più recenti, clamorosamente il Bologna ha vinto solo la prima partita (settembre 2015) con il gol di Anthony Mounier e poi è andato incontro a due sconfitte con un pareggio. Clamoroso il rovescio del gennaio 2019 al Dall’Ara: il Frosinone sarebbe retrocesso anche quella volta, lo allenava Marco Baroni che aveva approfittato del rosso a Federico Mattiello, dopo 13 minuti, per schiantare il collega Pippo Inzaghi con i gol di Paolo Ghiglione, Camillo Ciano (doppietta) e Andrea Pinamonti. Inzaghi era stato esonerato con i felsinei in terzultima posizione, Sinisa Mihajlovic li aveva poi salvati.

Tornando a parlare in generale dei precedenti di Bologna Frosinone, in undici sfide abbiamo cinque vittorie dei ciociari (di cui una ai rigori, in trasferta, nel terzo turno della Coppa Italia 2009-2010) e appena tre del Bologna che sono tutte maturate in casa, dunque anche tre pareggi. Da ricordare la prima di sempre al Dall’Ara, nel marzo 2007: avevano vinto i rossoblu, ovviamente nel campionato di Serie B, grazie al gol messo a segno da Claudio Bellucci, quello era un campionato cadetto pazzesco con la presenza di Juventus, Napoli, Genoa, Verona, Brescia e Lecce tra le altre, oltre appunto al Bologna che aveva chiuso in settima posizione. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BOLOGNA FROSINONE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Bologna e Frosinone? La partita non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 9^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione di Bologna Frosinone in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

BOLOGNA FROSINONE: DUE OUTSIDER CREDIBILI!

Bologna Frosinone, in diretta domenica 22 ottobre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Il Bologna si è lanciato nella nuova stagione con l’obiettivo tradizionale di ottenere una salvezza tranquilla. Thiago Motta è stato confermato alla guida della squadra. Nel campionato in corso, il Bologna ha avuto un buon inizio, accumulando 11 punti in otto partite, attestandosi a più sette dalla zona retrocessione e a meno due dal sesto posto che varrebbe una qualificazione europea. Nell’ultimo match, la squadra ha ottenuto un pareggio per 2-2 in casa dell’Inter.

Il Frosinone, promosso dalla Serie B lo scorso anno, ha come obiettivo principale la salvezza in Serie A. Durante l’estate, ci sono stati cambiamenti in panchina, con l’arrivo di Eusebio Di Francesco in sostituzione di Fabio Grosso. La squadra ha iniziato bene il campionato, accumulando 12 punti in 8 partite, posizionandosi con un vantaggio di otto punti sulla zona retrocessione. Nel turno più recente, il Frosinone ha ottenuto una vittoria per 2-1 in casa contro l’Hellas Verona.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Bologna Frosinone, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. Risponderà il Frosinone allenato da Eusebio Di Francesco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Bourabia, Mazzitelli, Barrenechea; Soulè, Cheddira, Reinier.

BOLOGNA FROSINONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











