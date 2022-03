Diretta/ Bologna Genoa streaming video e tv. Punti importanti (Primavera)

DIRETTA BOLOGNA GENOA: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

Bologna Genoa, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Biavati sarà una sfida valevole per la 24^ giornata del campionato Primavera 1. Punti importanti in ballo, il Genoa precede in classifica il Bologna di sole 3 lunghezze al momento e in caso di scivolone in questo impegno i Grifoni si ritroverebbero risucchiati in zona play out. Dall’altra parte il Bologna con l’ultima vittoria contro la Juventus ha ripreso fiducia ed entusiasmo, pur trovandosi ancora al confine della zona play out.

Il Genoa è invece reduce da due pareggi consecutivi contro Torino e Spal e non vince da quattro partite di campionato, con i ragazzi allenati da Chiappino che si trovano ora a doversi guardare le spalle più che puntare alla zona play off. Nel match d’andata Bologna corsaro col punteggio di 1-2 in casa del Genoa grazie alle reti di Amey e Pietrelli, ultimo precedente a Bologna datato 24 aprile 2021, 0-0 il risultato finale.

DIRETTA BOLOGNA GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Genoa Primavera sarà disponibile in chiaro su SI Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Genoa Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Biavati. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bagnolini; Amey, Stivanello, Urbanski, Raimondo; Pagliuca, Rocchi, Pyyhtia, Motolese; Wallius Kalle, Anna. Risponderà il Genoa allenato da Luca Chiappino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Corci; Delle Piane, Boci, Bolcano, Gjini; Sadiku, Accornero, Marcandalli; Besaggio, Macca, Sahli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Genoa Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.



