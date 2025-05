DIRETTA BOLOGNA GENOA, SENZA OBIETTIVI

Una partita che di per sé non ha molto da regalare a livello di classifica. La diretta Bologna Genoa, in programma sabato 24 maggio 2025 alle ore 18:00, vedrà le due squadre rossoblu che hanno già raggiunto i propri obiettivi.

I felsinei sono ottavi a -5 dalla Champions League dunque ormai fuori dai giochi per la competizione più importante, ma con il successo in finale di Coppa Italia contro il Milan si sono garantiti automaticamente l’accesso in Europa League.

Il Genoa si doveva salvare e l’ha fatto brillantemente da ormai diversi giorni. Con un netto +9 a soli 90 minuti dalla fine, il Grifone ha però dimostrato di voler ancora giocare a viso aperto come dimostrano il pareggio di Napoli e il 3-2 incassato solo all’ultimo minuto con l’Atalanta.

DOVE VEDERE DIRETTA BOLOGNA GENOA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Bologna Genoa, potrete farlo solamente attraverso un abbonamento a DAZN. Stesso discorso per la diretta streaming, visibile su tutti i dispositivi mobili come computer, smartphone e tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA GENOA

Il Bologna giocherà con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Skorupski, difeso dal quartetto arretrato composto da Calabria, Beukema, Lucumì e Lykogiannis. In mediana Freuler-Ferguson con Orsolini, Fabbian e Ndoye dietro a Castro.

Stesso identico assetto tattico anche per il Genoa che opererà per Leali in porta, pacchetto difensivo formato da Sabelli, Bani, De Winter e Martin. A centrocampo Frendrup e Masini mentre Norton-Cuffy, Messias e Vitinha saranno i trequartisti. Unica punta Pinamonti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BOLOGNA GENOA

Il successo del Bologna è quotato a 1.50 contro i 6.25 del Genoa mentre il pareggio si può trovare fino a 4.50. Over 2.5 a 1.65, Under alla stessa soglia a 2.10.

