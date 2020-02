Diretta Bologna Genoa/ Streaming video tv: Mihajlovic vuole l’Europa (Serie A)

Bologna Genoa, sabato 15 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2019-2020. Momento estremamente importante per i felsinei che stanno vivendo il loro momento migliore della stagione. Tre vittorie consecutive per gli uomini di Sinisa Mihajlovic negli ultimi impegni contro Spal, Brescia e Roma. Soprattutto l’ultimo successo allo stadio Olimpico ha lanciato i rossoblu in zona europea. al settimo posto a una sola lunghezza dal Verona sesto e ora cercheranno conferme contro un Genoa che sta rincorrendo una salvezza mai così difficile come negli ultimi anni. Grifoni a -3 dal Lecce che ha innalzato la quota salvezza con il colpaccio di Napoli, per il Genoa è stato il gol di Goran Pandev, valso la vittoria contro il Cagliari, a tenere la squadra a galla. All’andata pari a reti bianche a Marassi, 1-1 il 10 febbraio dell’anno scorso nell’ultimo precedente tra le due squadre disputato allo stadio Dall’Ara. Il 24 febbraio 2018 l’ultima vittoria del Bologna sul Genoa in casa, 2-0 con gol di Destro e Falletti, i Grifoni non vincono in Emilia dallo 0-1 del 2 ottobre 2016, gol decisivo di Giovanni Simeone.

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Bologna Genoa, sabato 15 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Dall’Ara di Bologna, sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Il Bologna allenato da Mihajlovic dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Skorupski, Denswil, Bani, Danilo, Tomiyasu, Poli, Schouten, Soriano, Orsolini, Skov Olsen, Palacio. Il Genoa guidato in panchina da Nicola sarà chiamato a rispondere con un 4-4-2 così disposto sul rettangolo verde: Perin, Soumaoro, Masiello, Biraschi, Sturaro, Cassata, Radovanovic, Ankersen, Criscito, Sanabria, Pandev.

Per chi scommetterà sulla sfida tra Bologna e Genoa, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.85, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.60 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 4.35. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.80 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.00.



