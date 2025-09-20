Diretta Bologna Genoa streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A, oggi sabato 20 settembre 2025

DIRETTA BOLOGNA GENOA (RISULTATO LIVE 0-0): PRIMI CAMBI

Comincia il secondo tempo al Dall’Ara con il punteggio ancora fermo sullo 0-0 in questa diretta. Subito un cambio deciso da Patrick Vieira, che inserisce Alessandro Marcandalli al posto di Leo Østigard per dare nuova linfa alla retroguardia genoana.

Nei primi istanti della ripresa è il Bologna a provarci: da calcio d’angolo, Miranda sceglie la soluzione corta invece di crossare in area, cercando di sorprendere la difesa ospite con uno scambio veloce. L’azione, però, non trova sbocchi concreti e il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Le due squadre ripartono con la stessa intensità mostrata nella prima frazione, ma servirà maggiore precisione negli ultimi metri per sbloccare la partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BOLOGNA GENOA (RISULTATO LIVE 0-0): INTERVALLO

Si chiude a reti inviolate il primo tempo di questa diretta al Dall’Ara tra Bologna e Genoa, con entrambe le squadre che hanno provato a rendersi pericolose senza però trovare la giocata decisiva. Il Genoa è andato vicino al vantaggio con Aaron Martin, che ha calciato con potenza da dentro l’area trovando però la pronta risposta di Skorupski, bravo a respingere centralmente.

Il Bologna ha risposto con Riccardo Orsolini, abile a inserirsi e a calciare verso l’angolino, ma il tiro è risultato troppo debole per impensierire Leali. Tanti contrasti a centrocampo, un cooling break a metà frazione e diversi falli, come quello di Vasquez che è stato richiamato dall’arbitro Collu. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BOLOGNA GENOA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Partita che comincia con grande intensità in questa diretta e già qualche scintilla nei primi minuti. Il Bologna prova a prendere campo, ma paga un eccesso di foga: Federico Bernardeschi entra in ritardo e finisce subito ammonito dall’arbitro Giuseppe Collu, mentre poco dopo anche Remo Freuler si rende protagonista di un intervento duro che interrompe l’azione avversaria.

Il Genoa risponde cercando di sfruttare le palle inattive: al 10’ Aaron Martin prova a mettere in mezzo una punizione, ma il suo cross viene facilmente controllato dal portiere. Subito dopo Norton-Cuffy rischia con una trattenuta evidente, graziata dall’arbitro che decide di non estrarre il cartellino. Un avvio bloccato e nervoso, con tante interruzioni e poche vere occasioni, che lascia intuire una sfida molto fisica ed equilibrata. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BOLOGNA GENOA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Una storia lunghissima caratterizza la diretta Bologna Genoa, anche solo limitandoci al campionato di Serie A possiamo infatti contare la bellezza di 98 precedenti, con il Bologna che è in vantaggio grazie a trentasei vittorie. I pareggi sono quasi sullo stesso piano a quota trentacinque, il Genoa insegue con ventisette successi contro gli emiliani nella massima categoria. Attenzione però, negli ultimi anni il Genoa è diventato una sorta di bestia nera per il Bologna: nei dieci precedenti più recenti, contiamo cinque vittorie per il Genoa, quattro pareggio e un solo successo per il Bologna, 0-1 esterno sabato 21 maggio 2022.

Nello scorso campionato il Genoa violò per 1-3 lo stadio Renato Dall’Ara all’ultima giornata, sabato 24 maggio 2025, mentre l’andata a Marassi era terminata con un pareggio per 2-2 sabato 19 ottobre 2024. Numeri che potrebbero rendere ancora più stuzzicante l’ormai imminente diretta Bologna Genoa… BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Dominguez; Castro. All. Italiano. GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All. Vieira. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BOLOGNA GENOA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Bologna Genoa in tv sarà tecnicamente una diretta streaming video, essendo una delle sette partite di questa giornata di Serie A visibile in esclusiva solo per gli abbonati di DAZN.

A CACCIA DELLA SVOLTA

L’inizio del nuovo campionato di Serie A è stato modesto per entrambe, la terza giornata ci propone la diretta Bologna Genoa alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 20 settembre 2025, siamo di conseguenza molto curiosi di scoprire se allo stadio Renato Dall’Ara una delle due squadre riuscirà a dare una prima svolta al cammino stagionale.

Sul Bologna di Vincenzo Italiano ci sono molte attenzioni, tutte le partite dei rossoblù finora sono finite 1-0, con vittoria casalinga contro il Como ed invece le sconfitte sui campi di Roma e Milan. Certo, il calendario non è stato agevole finora, serve confermare il fattore campo per portarsi su livelli più adatti alle ambizioni del Bologna che è ormai una squadra di dimensione europea.

Si segna poco nelle partite giocate finora dalle due squadre, il concetto vale anche per il Genoa di Patrick Vieira, che arriva da un buon pareggio a Como ed in precedenza aveva pareggiato anche contro il Lecce e perso di misura contro la Juventus. Senza infamia e senza lode, sarebbe però importante per il Grifone tornare da Bologna almeno con un punto.

Il pareggio magari non darebbe una svolta, ma sarebbe una notevole conferma di solidità per il Genoa, mentre i felsinei sono chiamati a vincere in un turno teoricamente più favorevole per loro. Queste almeno sono le premesse, ma noi naturalmente attendiamo di scoprire il verdetto della diretta Bologna Genoa…

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA GENOA

Non mancano i ballottaggi nelle probabili formazioni per la diretta Bologna Genoa. Ad esempio, Vincenzo Italiano deve sciogliere i dubbi Heggem-Vitik e Lykogiannis-Miranda nella difesa a quattro nella quale le certezze dovrebbero essere Zortea e Lucumì davanti a Skorupski. Modulo 4-2-3-1, in mediana vedremo invece Ferguson e Freuler, con Orsolini e Cambiaghi in qualità di esterni d’attacco e Castro prima punta. Resta un ultimo ballottaggio, che è quello tra Fabbian e Odgaard come trequartista centrale.

Modulo 4-2-3-1 anche per il Genoa di Patrick Vieira, che in difesa ha le idee chiare: Leali in porta e retroguardia a quattro con Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez e Martin da destra a sinistra. Ecco poi Frendrup e Masini nella mediana del Genoa, mentre sulla trequarti potremmo vedere Malinovskyi, Gronbaek e Carboni, ma qui è tutto più incerto perché puntano a un posto da titolare anche Stanciu ed Ellertson, infine Colombo sarà la prima punta.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, ecco come sempre anche le quote Snai per l’analisi del pronostico sulla diretta Bologna Genoa. Gli emiliani sono nettamente favoriti e il segno 1 è proposto a 1,80, contro il valore di 3,35 per il pareggio e infine l’intrigante quota 4,75 che però richiederebbe la vittoria del Genoa al Dall’Ara.